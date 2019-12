La pasta a cena fa ingrassare? La parola agli esperti

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019), che passione! Per gli italiani un vero e proprio amore da consumare sia a pranzo che a. Ma la sera questa deliziosa pietanza fa? Si pensa che spaghetti, penne & co siano un cibo particolarmente ingrassante e che bisogna evitare di mangiarli la sera. Luoghi comuni sfatati sul portale anti-bufale ‘Dottore, ma è vero che…?’ della federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), dove si cerca di fare chiarezza analizzando gli studi scientifici e le conclusioni di. Il nutrizionista Marcello Ticca, che “da anni combatte i falsi miti alimentari, ha sottolineato nel suo libro come chi sostiene che sia meglio evitare di mangiare lanon riesca a mettersi d’accordo sull’orario nel quale dovrebbe scattare questo ‘coprifuoco’. Infatti c’è chi parla genericamente di ‘sera’ e chi ...

