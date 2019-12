La Nuova Zelanda abbasserà il limite per le donazioni elettorali straniere

Hiv - in Nuova Zelanda una banca del seme apre alle persone sieropositive. Altro che stigma : In Nuova Zelanda è stata intrapresa un’interessante iniziativa allo scopo di ridurre o eliminare la connotazione negativa e la conseguente emarginazione di cui ancora sono vittime i soggetti sieropositivi per Hiv, il cosiddetto “stigma”. Nonostante i progressi effettuati dalle terapie nella negativizzazione del virus nel sangue e la conseguente impossibilità per il virus di essere trasmesso, il sospetto e la diffidenza spesso accompagna infatti ...

Clima - in Nuova Zelanda una legge Zero Carbon. La fortuna di essere frontiera del mondo : L’ultima volta che sono stato in Nuova Zelanda ho passato un’intera serata a parlare con un giovane imprenditore americano che ha avviato numerose start-up in vari settori. Questo signore passa dai 3 ai 5 mesi all’anno in Nuova Zelanda gestendo progetti pilota di alcune imprese che vuole lanciare sul mercato, analizzando le reazioni dei consumatori e del mercato per capire se l’idea imprenditoriale merita di essere lanciata su scala globale. Mi ...

Eccezionale tempesta di fulmini in Nuova Zelanda : 700 in meno di 2 ore : Evento meteo Eccezionale in Nuova Zelanda: la città di Christchurch è stata colpita da una tempesta di fulmini, circa 700 in meno di 2 ore. Emblematica l’immagine – diventata virale sui social – che ritrae un Airbus A380 Emirates fermo sulla pista dell’aeroporto di Christchurch, e dietro di questo un enorme fulmine. La scena è stata catturata da un pilota, dalla sala di controllo di fronte alla pista: “Ecco la vista ...

Lo scrittore curdo-iraniano Behrouz Boochani ha lasciato la Papua Nuova Guinea - dove era arrivato nel 2013 in un centro per migranti australiano - per andare in Nuova Zelanda : Behrouz Boochani – giornalista, scrittore e regista curdo-iraniano, arrivato in Australia in cerca di asilo nel 2013 e in seguito detenuto sull’isola di Manus, in Papua Nuova Guinea, per via di una controversa legge sull’immigrazione – ha lasciato la Papua Nuova Guinea,

Australia in fiamme : 4 morti e oltre 100 feriti - il fumo ha raggiunto la Nuova Zelanda : Continua l’emergenza incendi in Australia: si aggrava il bilancio dei roghi in corso da 6 giorni nell’area orientale con il fumo che ha raggiunto la Nuova Zelanda e potrebbe arrivare fino al Sud America. La polizia ha confermato il ritrovamento di un corpo, ieri sera, in una zona boschiva a ovest della città di Kempsey: salgono dunque a 4 le vittime, rinvenute negli ultimi giorni nella costa centrale e settentrionale del Nuovo Galles ...

In Nuova Zelanda si terrà un referendum per legalizzare l’eutanasia : Mercoledì il parlamento neozelandese ha approvato in via definitiva una proposta di legge per legalizzare e regolare l’eutanasia, cioè la morte volontaria di malati terminali in presenza di assistenza medica. Per diventare legge, però, la proposta deve ancora essere sottoposta

Nuova Zelanda - ragazza uccisa durante un 'Tinder Date' : inizia il processo all'imputato : Secondo quanto affermato dai pubblici ministeri nel caso contro l'uomo accusato di averla uccisa iniziato in Nuova Zelanda, Grace Millane è stata strangolata a morte durante un 'Tinder Date'. Millane è scomparsa ad Auckland l'anno scorso e in seguito è stata trovata morta con il suo corpo stipato in una valigia sepolta fuori città. Mercoledì, alla giuria di sette uomini e cinque donne è stato chiesto di decidere se Millane fosse stata uccisa ...

Svolta in Nuova Zelanda - obiettivo emissioni zero entro il 2050 : Il parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una legge storica per combattere i cambiamenti climatici: l’obiettivo è “emissioni zero” entro 30 anni. La legge “zero Carbon“, fondata sugli obiettivi dell’Accordo di Parigi, punta a ridurre le emissioni di gas serra fino a ridurle quasi completamente a zero entro il 2050, lasciando un margine ad agricoltori e allevatori, dai quali dipende gran parte ...

In Nuova Zelanda è stata approvata una legge per azzerare le emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050 : Giovedì il Parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una legge con cui il paese si impegna ad azzerare le emissioni nette di anidride carbonica (CO2) entro il 2050, con 119 voti a favore su 120. La legge, sostenuta da tutte

In Nuova Zelanda è stata approvata una legge per azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2050 : Giovedì il Parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una legge con cui il paese si impegna ad azzerare le emissioni di anidride carbonica (CO2) entro il 2050, con 119 voti a favore su 120. La legge, sostenuta da tutte le

In Nuova Zelanda è stato bandito un gioco - "Inneggia all'odio e al terrorismo" : In Nuova Zelanda si è registrato un nuovo e recente caso di "censura videoludica". Come possiamo vedere, infatti, le cronache riportano il caso di un videogame bandito dall'ente di controllo neozelandese, in quanto "inneggiante all'odio e al terrorismo".Come ricorderete, proprio la Nuova Zelanda è stata teatro di un gravissimo caso di terrorismo, stiamo parlando dell'attentato alla moschea della città di Christchurch. Ebbene, in questo contesto, ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : il Brasile batte l’Angola e vince il girone - Nuova Zelanda al terzo posto : Nella notte italiana si sono disputate due partite valide per i Mondiali Under 17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. I padroni di casa hanno sconfitto l’Angola per 2-0 e si sono così garantiti il primo posto nel gruppo A a punteggio pieno proprio davanti agli africani, già comunque certi della qualificazione agli ottavi di finale. I verdeoro hanno faticato a imporre il proprio gioco, hanno sbloccato il risultato soltanto al ...

Rugby - Mondiali 2019 : Galles-Nuova Zelanda 17-40 - gli All Blacks danno spettacolo e conquistano il bronzo : danno spettacolo Galles e Nuova Zelanda nell’atto finale del loro Mondiale a Tokyo. E dopo una mezz’ora di grande equilibrio gli All Blacks alzano il ritmo e per i britannici non c’è più partita. Terzo posto, dunque, per Steve Hansen e i suoi ragazzi, mentre Warren Gatland deve accontentarsi del quarto posto iridato. Partono forti le due formazioni a Tokyo, con la prima fiammata firmata dal Galles, ma poi sono gli All Blacks a ...

LIVE Nuova Zelanda-Galles 40-17 - Finale 3°-4° posto Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : All Blacks terzi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la finalissima. Una Nuova Zelanda dominante si impone per 40-17 su un Galles più che discreto nel primo tempo. Terza piazza per gli All Blacks in questa manifestazione iridata. 80′ Finisce qui la partita. 79′ Ultima opportunità per il Galles. 76′ Brodie Retallick premiato Man of the Match. 75′ Tutto perfetto: mischia ...