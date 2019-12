La mamma la lascia neonata sui gradini di un ospedale con una lettera | oggi la ragazza ha

Domenica in - Mara Venier intervista la mamma di Nadia Toffa : crisi di pianto inarrestabile. Lascia lo studio : Margherita, la madre di Nadia Toffa è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. La mamma della Iena, scomparsa ad agosto per un cancro, ha presentato il libro postumo della giornalista "Non fate i bravi" e ha parlato del calvario della figlia. "Quella crisi, quello svenimento era dovuto a un tumore

Domenica In - la mamma di Nadia Toffa : “Non è vero che il fidanzato non le stava vicino - l’ha lasciato lei” : La mamma di Nadia Toffa, Margherita, è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In con Mara Venier ha ripercorso tutti i difficili mesi della malattia della conduttrice de Le Iene scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga lotta contro il cancro. Nel suo racconto, la signora ha parlato per la prima volta anche del fidanzato di Nadia, chiarendo come sono andate davvero le cose tra loro e rivelando una verità inedita. “Nadia ...

Una mamma con in braccio la sua bambina senza vita entra in un supermercato urlando lascia la bambina in braccio al primo che capita e fugge via : Una scena terribile quella a cui hanno assistito alcune persone che si trovavano all’interno di un supermercato in Australia. Una giovane mamma con in braccio la sua bambina senza vita è entrata in un supermercato urlando disperata, ha lasciato la bambina in braccio alla prima persona che ha trovato ed è scappata via. Le persone presenti non riuscivano a capire cosa stesse accadendo, perché la bambina fosse in quello stato e perché la ...

Mara Venier - la sensibilità con mamma Pantani lascia il segno : il gesto : Mara Venier, la sensibilità riservata a mamma Pantani lascia il segno: il gesto Non si placa la sete di verità di Tonina, mamma tenace e guerrigliera di Marco Pantani, che oggi 3 novembre è stata ospite da Mara Venier a Domenica In. A distanza di quindici anni dalla morte dell’asso del ciclismo, sono ancora troppi […] L'articolo Mara Venier, la sensibilità con mamma Pantani lascia il segno: il gesto proviene da Gossip e Tv.

mamma lascia le figlie in auto per andare dal fidanzato - gemelline di 3 anni muoiono di caldo : Ha abbandonato le sue due figlie sotto il sole cocente lasciando che morissero in auto. Claudette Foster la madre adottiva delle due gemelle Raelynn e Payton Keyes, di Hinesville, ha...

La malattia rara di Daniele - la mamma : «Non lasciate mai sole le famiglie» : Riarrangiamento cromosomico a carico del cromosoma 10 definibile come inversione e duplicazione del braccio lungo del cromosoma 10. È stata questa è la diagnosi risultata a poche settimane dalla nascita di Daniele. Nessuna prognosi per questa malattia rarissima, nessuna pubblicazione scientifica che potesse aiutare la famiglia a capire di cosa si trattasse e a cosa sarebbero andati incontro. «Ci trovammo soli ad affrontare l’ignoto – ...

"I nostri figli lasciati soli nei corridoi". Il dolore della mamma del bimbo caduto dalle scale : “Mi interessa solo che mio figlio esca da questa sala operatoria e torni a casa, nient’altro. Ma come è possibile che questi bambini stiano in corridoio da soli, e all’ultimo piano di un edificio, se non hanno ancora sei anni, se sono in prima elementare?”. Non ha pace la mamma del bimbo caduto nella tromba delle scale di una scuola di Milano. La nuova ipotesi sulla dinamica dell’incidente, a cui stanno ...

Giulia non ce l'ha fatta : morta la mamma 23enne strangolata dal marito che voleva lasciare : Non ce l'ha fatta Giulia Lazzari, la ragazza di 23 anni che lo scorso 8 ottobre era stata strangolata dal marito durante una lite nel rodigino, ad Adria: nel primo pomeriggio la giovane,...

Mercedesz Henger rompe il silenzio. La verità su Lucas e mamma Eva lascia senza parole : parole di fuoco quelle pronunciate da Eva Henger in studio a “Domenica Live” da Barbara d’Urso. L’attrice ha raccontato di presunte violenze commesse da Lucas Peracchi, nei confronti della figlia Mercedesz. Attenzione perchè si trattata solo di un’ipotesi: se Eva Henger ha espresso la sua opinione, non è possibile dire lo stesso di Peracchi, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.\\“Lucas Peracchi picchia mia figlia Mercedesz” ha ...

Trapani - i bagnanti offrono aiuto alla mamma vu cumprà : “Lascia tua figlia con noi” : Una bella storia estiva di solidarietà e amicizia, quella che è stata raccontata dalla spiaggia di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. La foto che testimonia un commovente gesto di umanità è stata diffusa da Lorenzo Tosa, curatore del blog Generazione Antigone. Una donna vu cumprà stava lavorando da ore sulla spiaggia rovente, cercando di vendere la merce ai bagnati. Ma non era sola: con lei c'era anche la figlioletta di due o tre ...