La libreria La Pecora Elettrica di Roma | che quest’anno aveva subito due incendi dolosi

Chiude la libreria del Viaggiatore : "Noi - come la Pecora Elettrica di Centocelle - siamo figli di Roma abbandonati a noi stessi" : È battente la pioggia che fa splendere i sampietrini di Via del Pellegrino, a due passi da Campo de’ Fiori, mentre ci avviciniamo al civico 165 in un pomeriggio Romano di fine novembre. La luce è calda e soffusa, i libri hanno l’odore del mondo ed Eleonora, padrona di una casa fatta di storie, ci accoglie sorridente nonostante questi siano giorni difficili. Inizia così il pomeriggio trascorso da HuffPost alla ...

Il vuoto da colmare dopo l’attentato alla libreria La pecora elettrica : Lo spazio indipendente è stato bruciato due volte in poco tempo. Un atto gravissimo, a cui si è risposto con un grande corteo. Ma alle testimonianze bisogna affiancare un progetto politico. Leggi

Rogo Pecora elettrica - centinaia di persone in corteo per la “passeggiata di autodifesa del quartiere” : “libreria era spazio di socialità” : Con in testa lo striscione “Combatti la paura, difendi il quartiere” ha sfilato ieri sera il corteo di alcune centinaia di persone partito da piazza dei Mirti, nel cuore del quartiere di Centocelle, organizzato dalla rete dei cittadini all’indomani del Rogo che ha distrutto la libreria antifascista ‘La Pecora elettrica‘. “Una passeggiata di autodifesa del quartiere” l’hanno definita gli ...

“Combatti la paura - difendi il quartiere”. Corteo autorganizzato a Centocelle in difesa della libreria Pecora elettrica : Hanno sfilato in centinaia nel quartiere di Centocelle (Roma) per il Corteo di solidarietà per la libreria antifascista “La Pecora elettrica”, già colpita da un rogo il 25 aprile scorso e di nuovo incendiata nelle scorse ore alla vigilia della riapertura. La “passeggiata di autodifesa del quartiere”, così come l’hanno definita gli organizzatori, è stata organizzata dalla rete dei cittadini. Tra le persone che ...

Centocelle - incendiata la libreria La Pecora Elettrica : Un vero e proprio incubo per i proprietari della nota libreria e caffetteria La Pecora Elettrica a Centocelle. Era stata incendiata il 25 aprile e avrebbe dovuto riaprire domani, 7 novembre, ma la notte scorsa, verso le 3, è stata messa a fuoco un'altra volta. Si tratta di nuovo di un incendio doloso, infatti lei locali sono stati trovati liquidi infiammabili. Da quanto si apprende gli interni sono andati completamente distrutti. I lavori di ...

Pecora elettrica - Franceschini visita la libreria andata a fuoco : “Fatto di una gravità assoluta. Stato sia presente” : Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha visitato la libreria ‘La Pecora elettrica’ di via delle Palme, nel quartiere di Centocelle a Roma, andata a fuoco per la seconda volta la notte scorsa. “Bruciare una libreria di ragazzi aperta in periferia, coinvolgendo la comunità è un atto incredibile e intollerabile” ha detto Franceschini L'articolo Pecora elettrica, Franceschini visita la libreria andata a fuoco: ...

Roma - nuovo incendio a libreria 'Pecora elettrica' alla vigilia della riapertura : E' il secondo attacco dopo quello del 25 aprile scorso. Trovato liquidi infiammabile nei locali. Solidarietà di Gipi e Michela Murgia. Rabbia nel quartiere: "E' un punto di riferimento". Raggi: "Inquietante". Zingaretti: "Ai proprietari dico di tenere duro"

Roma - ancora in fiamme la libreria antifascista “Pecora Elettrica”. Già incendiata il 25 aprile - avrebbe dovuto riaprire a breve : “L’incendio di stanotte l’ha distrutta di nuovo. Sono entrati e hanno dato fuoco a tutto”: così il titolare della libreria “La Pecora elettrica”, il locale antifascista di in via delle Palme, nel quartiere di Centocelle, a Roma. Già colpito da un rogo la notte del 25 aprile, è andato in fiamme alla vigilia della sua riapertura. Le cause sono ancora da chiarire, ma non si esclude la pista dolosa. Secondo i media ...