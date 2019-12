La Formula E diventa Mondiale | arriva il riconoscimento della FIA

La Formula 1 sposa (a modo suo) l’Agenda 2030 e diventa «carbon neutral» : Il presidente e amministratore delegato della Formula 1, Chase Carey, ha annunciato di ambire a far diventare la Formula 1 «carbon neutral»

Formula 1 - Bottas senza peli sulla lingua : “la mia situazione? Ad un certo punto diventa un dolore nel… culo” : Il pilota della Mercedes ha commentato la situazione che vive di anno in anno, dovendosi conquistare la conferma a suon di buone prestazioni La missione di Valtteri Bottas in Mercedes è sempre la stessa, riuscire a strappare il rinnovo del proprio contratto, firmato sempre per una sola stagione. Anche questa volta, la scadenza è stata spostata dal 2019 al 2020, obbligando dunque il finlandese a conquistarsi in pista la ...

Formula 1 – Bottas furioso sulla gestione del suo contratto : “diventa un dolore al culo quando…” : Bottas non nasconde il suo disappunto sulla gestione da parte della Mercedes del suo rinnovo di contratto La stagione 2019 di Formula è ormai quasi terminata: Lewis Hamilton si è aggiudicato ad Austin il suo sesto titolo Mondiale, chiudendo la sua gara al secondo posto, alle spalle del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes nulla ha potuto per rimandare i festeggiamenti del britannico, ma può comunque stilare ...

Formula 1 - papà Anthony svela i segreti di Lewis Hamilton : “vi spiego come ha fatto a diventare così forte” : Il padre del sei volte campione del mondo ha raccontato i segreti del proprio figlio, soffermandosi sul difficile percorso compiuto per arrivare in Formula 1 La domenica di Austin ha regalato a Lewis Hamilton il sesto titolo mondiale in carriera, un numero pazzesco che lo porta a meno uno da Michael Schumacher. Photo4/LaPresse Un trionfo annunciato, a cui ha partecipato l’intera famiglia del pilota della Mercedes, compreso papà ...

Formula 1 – Rosberg si lascia alle spalle tutti gli screzi con Hamilton : “sei sulla strada per diventare il più grande di tutti i tempi” : Nico Rosberg si congratula sui social con Hamilton per il sesto titolo Mondiale conquistato Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula 1! Il britannico della Mercedes ha conquistato ieri il suo sesto titolo Mondiale, dopo il secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Un traguardo incredibile, che porta Hamilton ad un passo dal record di sette mondiali vinti di Michael ...

Formula 1 - Alonso punge Hamilton sull’ambiente : “diventare vegani non salverà di certo il pianeta” : Il pilota spagnolo ha attaccato duramente il britannico, sottolineando come il suo comportamento non sia in linea con le sue parole Prima rivali in pista, adesso uno a fianco all’altro per salvare il pianeta. Il modo di agire però è diverso, Lewis Hamilton utilizza i social per spingere i propri fan a diventare vegani, Fernando Alonso invece lancia una nuova collezione di abiti derivati da bottiglie di plastica riciclata, devolvendo ...