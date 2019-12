La Corte di Cassazione ha revocato l’obbligo di dimora per il sindaco di Bibbiano | Andrea

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trent’anni di carcere per omicidio a Veronica Panarello - la madre di Loris Stival : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trent’anni di carcere per omicidio a Veronica Panarello, la madre di Loris Stival, il bambino di 8 anni ucciso nel 2014 in provincia di Ragusa. Del caso Stival si occuparono per

La Corte di Cassazione ha detto che il decreto Sicurezza di Salvini non può essere applicato in modo retroattivo : Il decreto Sicurezza, voluto dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e responsabile dell’introduzione di norme più rigide in tema di immigrazione e Sicurezza urbana, non può essere applicato in maniera retroattiva: lo ha stabilito mercoledì la Corte di Cassazione, esprimendosi su

Mafia - Cassazione : “La decisione della Corte di Strasburgo su Bruno Contrada e il concorso esterno non si può applicare agli altri casi” : La sentenza della corte europea dei diritti umani su Bruno Contrada non si può applicare a tutti gli altri casi. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione negando che i condannati per concorso esterno a Cosa nostra, “fratelli minori” dell’ex 007 del Sisde, possano ottenere la revisione usando il verdetto Cedu: non è una “sentenza pilota” e non è “espressione di una consolidata giurisprudenza Ue“. La ...

Mafia Capitale - la Cassazione ribalta la sentenza della Corte d'Appello : "Non fu mafia". Cade il 416 bis : "Non fu Mafia". Così ha sentenziato la VI sezione penale della Cassazione sul procedimento "Mondo di mezzo", meglio conosciuta come "Mafia Capitale". Il III° grado di giudizio ha completamente ribaltato la sentenza d'Appello dell'11 settembre 2018, la quale aveva riconosciuto il 416 bis (l'associazi

Mondo di Mezzo - parte il processo davanti alla Corte di Cassazione : Il processo Mafia Capitale (o Mondo di Mezzo) arriva alla Corte di Cassazione, davanti alla VI sezione penale, presieduta da Giorgio Fidelbo. Un processo che ruota attorno al 416bis, il reato di associazione mafiosa caduto in primo grado ma riconosciuto dalla Corte d’Appello