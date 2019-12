La buona notizia è la proroga delle quote rosa | la cattiva è che non basta

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Nel marasma della politica, unaè l’approvazione di un emendamento (Fregolent e Ungaro) in Commissione Finanze per lapreviste dalla Legge Golfo-Mosca che prevede che almeno un terzo dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali sia composto da donne, ma che si sarebbe esaurito nel 2022.Si trattava di un provvedimento a tempo determinato nella convinzione che nel frattempo sarebbe maturata, in modo naturale, una cultura più paritaria. Così non è stato. Lapercentuale del 36% della presenza di donne nei Cda in Italia è solo il risultato di un’imposizione. Lo si capisce dalla bassissima presenzadonne fra gli Amministratori Delegati, solo il 5%, e in genere nei ruoli apicali aziendali.Questo dimostra che nonostante le leggi siano “al passo con i tempi”, la ...

