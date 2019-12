Juventus mai sazia | vuole subito Sandro Tonali | ma il Brescia fissa un prezzo stellare

Juventus - De Ligt ‘mette a posto’ Kluivert : “pentito della mia scelta? Non ho mai parlato con lui” : Stuzzicato dall’ex attaccante olandese nei giorni scorsi, il difensore della Juventus ha voluto mettere le cose in chiaro “Credo che si sia pentito della scelta di andare alla Juventus“, con queste parole Patrick Kluivert ha deciso di stuzzicare Matthijs De Ligt nei giorni scorsi, interrogato sulla trattativa poi saltata con il Barcellona. Il difensore della Juventus ha deciso però di ribattere al responsabile della ...

Oltre Ronaldo - la Juventus di Sarri ha il record di calciatori mai sostituiti : nove : Ha fatto notizia, nei giorni scorsi, la duplice sostituzione consecutiva di Cristiano Ronaldo da parte di Sarri. Il tecnico bianconero lo ha tirato via dal campo prima in Champions e poi in campionato. Una scelta che il Fenomeno non ha preso benissimo e di cui si è molto discusso. Ma Ronaldo non è l’unico che nella Juve non è sostituito quasi mai. Lo scrive Timothy Ormezzano sul Corriere Torino. Anzi, la Juventus è la squadra italiana con ...

Emre Can potrebbe lasciare la Juventus a gennaio : piace a Barca e Paris Saint Germain : La Juventus affronta la sosta per le nazionali da prima in classifica in Serie A e da qualificata agli ottavi di finale di Champions League. A tenere banco però in questi giorni sono le notizie di calciomercato, nello specifico le trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato invernale. Tanti giocatori bianconeri potrebbero lasciare la Juventus sia per motivi di bilancio sia per una loro esigenza di raccogliere più minutaggio, considerando ...

Torino-Juventus : le possibili formazioni di un derby mai banale : Il derby Torino-Juventus in programma nel prossimo weekend sembra già scritto, con una Juventus prima in classifica a far visita ad una squadra in crisi di gioco e di risultati. Quest'anno anche per la coincidenza temporale con la festa di Halloween, la partita - volendo fare un'allegoria con il tormentone caro ai bambini - si potrebbe trasformare in un dolce epilogo salva crisi o in un brutto scherzo per tutto lo staff tecnico del ...

Atalanta - come te nessuna mai! 28 gol in 9 giornate polverizzano il record della Juventus : solo 2 squadre fanno meglio in Europa : L’Atalanta rifila un netto 7-1 all’Udinese e sale a quota 28 gol in 9 giornate di Serie A: è record! In Europa solo Manchester City e Ajax hanno fatto meglio Dopo il netto 5-1 subito dal Manchester City in Champions League, l’Atalanta era chiamata ad una netta reazione appena qualche giorno dopo in campionato. Una sconfitta del genere, che ha quasi estromesso i bergamaschi dall’Europa, avrebbe potuto condizionare ...

Juventus - Agnelli non avrebbe mai rilasciato dichiarazioni su Conte e la stella : Come è noto gran parte della tifoseria bianconera non ha digerito la scelta del tecnico leccese, bandiera della Juventus da giocatore e da tecnico, di accettare l'offerta dell'Inter e allo stesso tempo non ha apprezzato le parole dello stesso Conte in merito al fatto che lui si sente tifoso interista e lo sarà anche dopo che se ne sarà andato dalla società di Suning. E' stato lo stesso tecnico dell'Inter a prendere il discorso durante la ...

Juventus - la gioia di Douglas Costa : 'Ci sono immagini che non stancano mai' : Ieri sera, per la Juventus è arrivata una grandissima vittoria contro l'Inter. I bianconeri hanno dominato per tutta la partita e hanno dimostrato ancora una volta la loro forza. A regalare la vittoria alla Juve sono state le reti di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Il gol del Pipita è arrivato dopo ben 24 tocchi di palla da parte dei giocatori juventini. Dunque, ieri sera, si sono ammirati sprazzi di Sarrismo e a fine gara la gioia dei ...