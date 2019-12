Juventus | 36 punti dopo 14 giornate | solo due volte nelle ultime 8 stagioni i bianconeri

Juventus-Milan - Pioli non ha paura : “hanno anche loro dei punti deboli. Ibrahimovic? E’ un grande giocatore” : L’allenatore del Milan ha presentato in conferenza stampa il match con la Juventus, soffermandosi anche su Ibrahimovic Non è certamente un periodo facile per il Milan e, la trasferta in casa della Juventus, non è la situazione ideale per riprendersi. La sfida dell’Allianz Stadium appare come una montagna da scalare per Pioli, che non ha però paura di indossare guanti e scarponi. LaPresse/Spada Intervenuto in conferenza stampa, ...