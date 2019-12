Juve | Paratici vince il premio “Piacentino Benemerito 2019” – FOTO

Mercato Juventus - svolta Paratici : 4 cessioni e doppio affare in entrata : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in chiave Mercato. Paratici dovrà fare i conti con le possibili cessioni, le quali potrebbero finanziare uno o due colpi in entrata. Certi gli addii di Emre Can e Mandzukic, così come quello di Perin. Occhio anche al futuro di De Sciglio, corteggiato fortemente dal PSG. 4 possibili cessioni che potrebbero fruttare circa 65 milioni di euro alla ...

Paratici : 'CR7 resterà alla Juventus - non stiamo parlando del rinnovo di Dybala' : Ieri sera la Juventus è stata grande protagonista al Gran Galà del Calcio. A trionfare per i bianconeri sono stati Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo che ha vinto ben due premi. alla premiazione era presente anche Fabio Paratici che ai microfoni di Sky Sport ha parlato di diverso argomenti. Il Chief Football Officer della Juve in particolare si è soffermato sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Sarà ancora alla Juve anche il ...

Juventus - Paratici : «Secondo posto? Non siamo preoccupati» – VIDEO : Il direttore sportivo della Juventus Paratici ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio 2019 – VIDEO Fabio Paratici era presente alla cerimonia del Gran Galà del Calcio 2019, evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare i migliori atleti e uomini dello sport della passata stagione. «Secondo posto? Non siamo preoccupati», ha detto il direttore sportivo della Juventus in ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Paratici : «Ronaldo resta alla Juve? Senza dubbio» : Parole importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo ma non solo: l’intervento di Paratici in occasione del Gran Galà del Calcio 2019 Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport conferma la permanenza di Ronaldo alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni nel lungo intervento nel corso del Gran Galà del Calcio. «Secondo posto in classifica? Anche in altre stagioni siamo stati in questa posizione, ma poi abbiamo recuperato. Abbiamo fatto tanti ...

Mercato Juventus - occhi in casa Sassuolo : Paratici stregato dai 3 talenti : Mercato Juventus – Mercato bianconero che si intreccia con il campo, Juventus beffata dal Sassuolo nella quattordicesima giornata di Serie A. La gara ha però offerto importanti suggerimenti di calcioMercato alla sempre attenta dirigenza juventina. Che infatti nelle prossime sessioni potrebbe lavorare per nuovi colpi dalla squadra nero-verde. Sempre attento ai giovani prospetti italiani, il d.s. Paratici non ha potuto non apprezzare ...

Tonali Juventus - bianconeri in pole : ecco il piano di Paratici : Tonali Juventus – Gennaio è ormai dietro l’angolo e con esso un mercato pronto a riaprire i battenti. Tanti i nomi sul taccuino della Juventus, che pensa a qualche rinforzo per allargare e aumentare la qualità della rosa di Maurizio Sarri. Ma è per la prossima estate che la dirigenza bianconera starebbe provando un colpo a effetto. Il nome è quello di Sandro Tonali. Tonali Juventus, le ultimissime La Juventus segue Tonali da tantissimo ...

Calciomercato Juve - in bilico il rinnovo di Van Dijk con il Liverpool : Paratici monitora : Arrivano indiscrezioni davvero molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Virgil Van Dijk, al momento considerato dagli esperti il più forte difensore centrale al mondo. Come riportano la stampa spagnola e quella britannica, il giocatore della nazionale "orange" non ha ancora trovato il rinnovo del contratto con il Liverpool, club che ha condotto alla conquista della Champions League ...

Mercato Juventus - nuovo colpo in difesa dalla Premier : il piano di Paratici : Mercato Juventus – Problemi sulla fascia sinistra. La Juventus è sempre alla ricerca di un rinforzo per quella zona del campo. I nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, in particolar modo di Paratici, sarebbero tanti. Uno dei più caldi sarebbe senza alcun dubbio quello di Emerson Palmieri, accostato già durante la scorsa estate. L’italo-brasiliano classe ’94 piace molto ai piemontesi, ma ci sarebbe da fare i conti con la volontà ...

Juventus - Paratici mette le cose in chiaro : “mercato di gennaio? Vogliamo modificare il meno possibile” : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato prima del match con il Sassuolo, soffermandosi anche sul mercato Match day per la Juventus, che all’Allianz Stadium ospita il Sassuolo nell’anticipo domenicale della quattordicesima giornata con l’obiettivo di difendere il primo posto dall’assalto dell’Inter. LaPresse Prima della partita ha parlato il direttore sportivo Paratici, soffermandosi non solo sulla ...

