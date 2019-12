open.online

(Di martedì 3 dicembre 2019) L’rilascia un rapporto sul mondo delle persone contà durante la loro Giornata internazionale – i numeri non esprimono tutto, ma disegnano un quadro ben preciso, provocando le reazioni della politica. Le persone con gravi limitazioni nelle attività abituali sono 3,1 milioni, il 5,2% della popolazione totale. Rappresentano 1 persona su 5 negli over 75, ma 600 mila sono privi di una rete di supporto –il 19,2% sono soddisfatti dalla vita, contro il 44,5% del resto della popolazione. L’ha 272 mila alunni contà, ma le strutture educative non sono tutte al passo:il 31,5% non presenta barriere fisiche, ancora più basso quelle prive di barriere senso-percettive (17,5%). In totale, il 28,7% soffre di deprivazione materiale, rispetto al 18% rappresentato nel dato nazionale. Le persone contà soffrono anche ...

