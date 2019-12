Isaia Sales | ad Avellino per presentare il libro Storia dell’Italia Corrotta

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Venerdì 6 Dicembre, alle ore 18.00, presso il “Circolo della Stampa” di, al Corso Vittorio Emanuele II, avrà luogo la presentazione del: “”, edito Rubbettino, die Simona Melorio. L’evento è promosso dall’Associazione “IDEA Irpinia – #ideairpinia” da anni impegnata nella promozione, la tutela e la valorizzazione del territorio irpino e campano e conta sulla partnership della rivista nazionale “StyLise Magazine”; portale innovativo e ricercato dedicato a cultura, lifestyle, benessere, arte e viaggi; che trasmetterà la diretta attraverso la propria pagina fb. La presentazione delsarà introdotta e moderata da Marcello Rocco, Coordinatore dell’Associazione IDEA Irpinia e corrispondente della rivista stylise.it. Ad intervenire ...

