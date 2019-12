Infortunio Khedira | il centrocampista della Juventus costretto ad operarsi

calcioweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019)– Laè reduce dalla deludente prestazione contro il Sassuolo, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal pareggio contro la squadra di De Zerbi, 2-2 che ha permesso di attuare il sorpasso dopo il successo contro la Spal. I bianconeri non devo correre il rischio di sottovalutare gli avversari, è quanto successo nell’ultima partita. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni, nel dettaglio il club campione d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet un aggiornamento sulle condizioni di Samiche a causa di un fastidio al ginocchio sinistro “domani sara’ sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica che sara’ eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad Augsburg in Germania”., 36 punti dopo 14 giornate: solo due volte nelle ultime 8 stagioni i bianconeri hanno fatto ...

