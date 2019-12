Influenza | la vinceremo con il farmaco che fa “impazzire” il virus

dilei

(Di martedì 3 dicembre 2019) Riposo, dieta leggera, medicinali per combattere i sintomili che ci mettono fuori gioco. Quando si parla di consigli per l’, che in questi giorni sta avanzando (a proposito, siamo quasi al termine del tempo utile per la vaccinazione!), non si trova mai la risposta che tutti vorremmo: prendere una pastiglia che attacca direttamente il. È vero che esistono farmaci antivirali specifici, ma vanno riservati solamente a pochissimi casi altamente selezionati. Forse, però, nel prossimo futuro potrebbe arrivare una cura mirata per contrastare la replicazione del nemico all’interno delle cellule dell’organismo e quindi stroncare sul nascere l’infezione. Un sogno? Forse. Ma i primi dati dimostrano che una terapia scoperta grazie alla ricerca coordinata da Mark Toots e Richard Piemper dell’Istituto di Scienze Biomediche dell’Università della Georgia, pubblicata su Science ...