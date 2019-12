«In ginocchio da te» in «Parasite» Che ci fa Gianni Morandi in un film koreano

gqitalia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Cosa ci fa «Inda te» in «»? La Palma d'oro di quest'anno ha messo tutti d'accordo, critica e pubblico. Sì, perché, del regista sudcoreano Bong Joon-ho, tra ipremiati a Cannes negli ultimi 15 anni, è quello che ha totalizzato gli incassi più alti al botteghino. Ma veniamo al motivo per cui siamo qui: la canzone Inda te in. Fa la sua comparsa, spiazzando lo spettatore, non sul finale del- come erroneamente hanno scritto in tanti - ma in una scena clou centralissima. Arriva più o meno là dove il grottesco comincia a mescolarsi alle botte da orbi, “tarantinizzando” parecchio il tutto, e, in sala, strappa una sonora risata. Perché proprio? Che ci azzecca un romanticonel bel mezzo del tafferuglio coreano? Lo spiega ...

giusti_greta : Visto Parasite..che roba!mix tra commedia,tragedia,horror..poi in un film sudcoreano mi trovo nella colonna sonora… - Luca_zone : RT @youvedonefine: 'In ginocchio da te' - Gianni Morandi ICONIC #Parasite #ParasiteMovie - DemosuMarte : RT @francy_flo: RITORNERÒ IN GINOCCHIO DA TE #Parasite -