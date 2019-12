In arrivo il bonus affitto con il piano Rinascita Urbana | le prime notizie

Slitta l’arrivo della manovra in aula. E spunta il bonus rubinetti : in ballo ancora le tasse su plastica e zucchero : La data prevista era il 3 dicembre, ma probabilmente l’arrivo in aula della manovra 2020 slitterà di qualche giorno visto che solo ieri la commissione Bilancio del Senato ha iniziato a votare gli emendamenti. Le proposte di modifica più attese (quelle su plastic tax e sugar tax) non sono ancora arrivate: per ora il governo ha presentato emendamenti sulla giustizia amministrativa e contabile. I tempi sono stretti: la terza lettura ...

Digitale - in arrivo da dicembre bonus per acquistare decoder e smart tv : Via da dicembre agli incentivi all'acquisto di decoder e smart tv di nuova generazione per supportare la transizione del sistema radiotelevisivo verso la nuova tecnologia "DVB-T2",...

Manovra - tutti i bonus in arrivo : chi può sorridere : La legge di bilancio è quasi fatta. Ecco alcune delle misure contenute nel testo concordato nel corso del vertice di...

In arrivo il possibile Super Bonus Befana per chi paga con carta o bancomat : In vista della prossima legge di Bilancio del 2020, il governo sta al momento studiando alcune alcune misure da inserire all'interno della manovra per continuare la sua lotta contro l'evasione fiscale. A tal proposito uno dei punti centrali di questa nuova manovra è l’incentivo a utilizzare strumenti di pagamento elettronici rintracciabili, invece del classico contante che aiuta la proliferazione del pagamento in nero. Il meccanismo di ...