Il vanverismo pedagogico sulle indagini Ocse Pisa

(Di martedì 3 dicembre 2019) Oggi è stato presentato il rapporto dell’indagine #competenze in lingua madre (per noi italiano), matematica e scienze dei 15enni di circa 68 Paesi dell’area. Non si differenziano di molto rispetto a quelli precedenti. Alcune considerazioni brutalmente semplificate, me ne scuso, perché la materia è complessa e tanti e tali sono i dati e le dimensioni da analizzare che già queste poche righe saranno incomplete).No, non siamo peggiorati in lettura, fake news periodiche, e no, non è vero, come titolano tutti i siti che “i nostri quindicenni non sanno leggere”. E basta citare sempre la Cina che sta in cima. La Cina viene testata solo in alcune aree limitate, le più ricche e i quindicenni cinesi testati sono coloro che già hanno superato i terribili test che indirizzano verso i licei ...

