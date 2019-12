Il “trenino della solidarietà” ferma a San Giorgio a Cremano

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan(Na) – Questa mattina si celebra la Giornata Internazionale delle persone diversamente abili. San, nel vesuviano, sarà tappa del tragitto nazionale del “trenino, organizzato da Assoutenti Campania, con la collaborazione dell’Eav e patrocinato dalla città di Saninsieme al comune di Portici. L’appuntamento è per le ore 10 alla stazioneCircumvesuvianacittadina di Massimo Troisi. All’evento prenderanno parte, oltre al sindacoZinno, gli alunni dell’istituto Massaia insieme a tante persone con disabilità. Un’occasione speciale per la sensibilizzazione e l’informazione nell’ambito del progetto nazionale denominato “Nessuno E-scluso“. “Partiamo dai più piccoli – racconta il sindaco sangiorgese sui social – per creare comunità ...

