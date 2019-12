Il tema scuro della OxygenOS 10 0 6 sposa il nero assoluto

YouTube Music 3.43 migliora le icone adattive e aggiunge il tema scuro nelle impostazioni : La versione 3.43 di YouTube Music per Android risolve il problema delle icone adattive ricevute a maggio e interrotte da un aggiornamento delle ultime settimane, inoltre aggiunge un tema scuro per le impostazioni. L'articolo YouTube Music 3.43 migliora le icone adattive e aggiunge il tema scuro nelle impostazioni proviene da TuttoAndroid.

La nuova beta di WhatsApp introduce una novità per il tema scuro : Il team di sviluppatori che lavora a WhatsApp beta ha rilasciato una nuova versione di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea: si tratta della release 2.19.327. Tale nuova versione conferma che gli sviluppatori continuano a lavorare al tanto atteso Dark Theme, che non è ancora disponibile, in quanto prima di rilasciarlo per tutti il team […]

Aggiornate subito Microsoft Launcher se amate il tema scuro : Microsoft Launcher ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta l'app stabile alla versione 5.10 che consente di adeguare il tema del Launcher in base alle impostazioni di sistema dello smartphone. L'update rende più scura la modalità dark per migliorare la leggibilità e rendere più leggeri i contenuti per gli occhi in condizioni di scarsa illuminazione, inoltre apporta diverse correzioni di bug

Ecco come fare per avere il tema scuro su WhatsApp Web per Chrome o Firefox : Una breve e semplice guida per che vi spiega i passi necessari ad applicare un tema scuro su WhatsApp Web utilizzando Google Chrome o Mozilla Firefox.

OneNote win32 : in arrivo il tema scuro : Microsoft ha recentemente annunciato che la versione win32 di OneNote sarà supportata fino al 2025 e che presto riceverà il tema scuro. OneNote 2016 torna ad aggiornarsi Il colosso di Redmond, per consentire agli utenti di utilizzare l’applicazione di OneNote che preferiscono (win32 o UWP), ha deciso di supportare OneNote 2016 oltre ottobre 2020. Le nuove date di sviluppo sono in linea con Office 2019 e sono le seguenti: Supporto ...

OneDrive per Windows 10 si aggiorna : supporto per il tema scuro [Insider] : Breve comunicato per informarvi che l’app di OneDrive per Windows 10 si è aggiornata per gli Insider introducendo il supporto per il tema scuro. Novità in questa versione Recandosi nel menu “…” e cliccando su “Impostazioni” è possibile trovare la nuova voce per cambiare tema. Le opzioni presenti sono tre: Modalità chiara, Modalità scura e Usa la modalità di Windows. Fix di bug e miglioramenti ...

Microsoft Launcher 5.10 beta aggiunge il tema scuro a livello di sistema in Android 9 Pie e Android 10 : Microsoft ha rilasciato ieri la versione 5.10 del suo Launcher su Android agli utenti iscritti al programma beta. Si tratta di un piccolo aggiornamento che aggiunge il supporto per l'impostazione del tema scuro a livello di sistema in Android 9 Pie e Android 10.

Twitter col tema scuro anche sull'app Android : versione alpha rilasciata : Il tema scuro non risparmia nemmeno Twitter: la modalità, denominata 'Lights Out', è in arrivo per l'app Android, dopo essere sbarcata in pianta stabile su iOS (chi dispone di un iPhone potrà testimoniarvelo tranquillamente). Stando a quanto ci viene raccontato da 'gizchina.com', la distribuzione partirebbe dalla versione 8.19.0-alpha.03, contrassegnata da una nuance di nero profondo (una sfumatura che esalterà di certo lo schermo OLED del

WhatsApp si aggiorna ancora in beta con altre novità per il tema scuro : La più recente beta di WhatsApp, numero 2.19.298, conferma i lavori sul tema scuro e porta con sé una nuova splashscreen, ossia una nuova schermata di avvio che compare all'apertura dell'applicazione.

WhatsApp si aggiorna in beta con una nuova splashscreen e segni concreti di tema scuro : La più recente beta di WhatsApp, numero 2.19.297, conferma i lavori sul tema scuro e porta con sé una nuova splashscreen, ossia una nuova schermata di avvio che compare all'apertura dell'applicazione.

Il tema scuro di WhatsApp è quasi pronto e sta per arrivare : Ultimamente abbiamo seguito gli sviluppi del tema scuro negli aggiornamenti beta 2.19.289 e 2.19.292 di WhatsApp, dai quali abbiamo appreso che utilizzerà i colori blu notte e che sarà presente un'opzione per impostare automaticamente il tema in modo che segua le impostazioni di sistema. In questa versione beta 2.19.294 il team di WhatsApp ha migliorato il layout di adesivi ed emoji rendendolo scuro.

WhatsApp introduce la blacklist per i gruppi e novità per il tema scuro : Oggi WhatsApp sta ricominciando a lavorare nuovamente sulla funzione, sostituendo l'opzione Nessuno con la possibilità di creare una lista nera, tuttavia ancora in fase di sviluppo e al momento non disponibile. L'aggiornamento alla versione 2.19.292 porta delle novità al tema scuro di WhatsApp che utilizza i colori blu notte con un'opzione per impostare automaticamente il tema in modo che segua le impostazioni di sistema.

Google Task 1.7 aggiunge due novità fighe : ecco il tema scuro e i widget : Google Tasks sta ottenendo un aggiornamento degno di nota che introduce un tema scuro e due widget con l'update alla versione 1.7 dell'app. Il widget per la "Nuova attività" è essenzialmente un collegamento rapido, mentre l'altro più completo offre un widget con un'opzione da 2×2 o schermo intero.

tema scuro per Instagram e Whatsapp - come attivarlo su Android e iOS : La grande novità di iOS 13 e Android 10 è il Tema scuro. Richiesto a gran voce dagli utenti per anni, il dark mode ti consente di risparmiare energia e dona allo smartphone un look soft ed elegante, permettendoti di ridurre l'affaticamento degli occhi e evitare di restare svegli a oltranza a causa del bombardamento di luci blu. In sostanza, si tratta di invertire i colori dell'applicazione: se durante il giorno usiamo ...