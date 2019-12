Il sistema di identità digitale in Italia sarà per sempre gratis

wired

(Di martedì 3 dicembre 2019) Per agevolare e accelerare il passaggio alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’Agenzia per l’(Agid) ha deciso di rendere gratuito peril cosiddetto Spid, ovvero ilpubblico diche permette di accedere ai servizi online, tra cui per esempio la richiesta del reddito di cittadinanza, gestiti dalle Pa e dai privati registrati. L’Agenzia, in accordo con i provider a cui si appoggia per il servizio di rilascio delle credenziali, ha quindi voluto estendere la gratuità dell’attivazione del servizio. In sostanza, gli identity provider come Aruba, Tim, Poste, Infocert, Sielte, Lepida, Intesa, Namirial e Spid, forniranno le credenziali Spid a tutti gli utenti gratuitamente anche oltre il 31 dicembre 2019, data di scadenza delle convenzioni sottoscritte con l’Agid. In questo modo, i gestori dell’continueranno ...

