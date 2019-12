Il Segreto | trame fino al 13 dicembre | il Leal intento a vendicare la morte della moglie

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 13 dicembre 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 8 a venerdì 13 dicembre 2019: Elsa può finalmente uscire dall’ospedale; Marcela e Matias, con la complicità di Consuelo e Isaac, decidono così di organizzare una festa per riaccogliere la ragazza a Puente Viejo. Nel paesino si respira un clima di estrema felicità per la veloce ripresa della Laguna, ma Antolina ovviamente non è contenta e fa fatica a nascondere il suo ...

Spoiler Il Segreto - trame spagnole : Maria riprenderà l'uso delle gambe : Le attuali puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 stanno concedendo ampio spazio al grave problema di salute di Maria. Rimasta ferita nel giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena, la figlia di Emilia ha perso l'uso delle gambe, cadendo in depressione per la terribile notizia. La situazione non sembrerà destinata a migliorare nelle prossime settimane, sebbene Fernando Mesia cerchi in tutti i modi di stare vicino alla ex moglie. Ma quale ...

Il Segreto trame dal 2 all'8 dicembre 2019 : Mauricio rischia la vita per Francisca : Le anticipazioni della soap per la prima settimana del mese di dicembre rivelano che Mauricio resterà vittima dell'agguato di Mauricio a Francisca.

Il Segreto - trame spagnole al 5 dicembre : Ulloa sospetta che sua moglie è a La Habana : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 dal 2 al 5 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena. Inoltre, c'è da ricordare che il 6 dicembre non verrà trasmessa la soap in quanto è festa nazionale nel paese iberico. In particolare, Raimundo Ulloa inizierà a sospettare che la Marchesa Isabel e la sua ancella Antonita in realtà sanno molto di più di ...

Il Segreto - trame : Fernando fa in modo che Esteban venga accusato della morte di Adela : Nuovo spazio dedicato alle novità con Il Segreto, la soap opera protagonista dei pomeriggi di Mediaset. Le trame delle prossime puntate italiane in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, il quale metterà in moto un piano per depistare le indagini di Irene e Raimundo. Nel dettaglio, il figlio di Olmo farà in modo che Esteban Frailes venga accusato delle morti di Adela Arellano e Maria Elena. Il Segreto: Irene e ...

Il Segreto - trame dall'1 al 6 dicembre : Carmelo spara a Francisca ma colpisce Mauricio : A 'Il Segreto', nei prossimi episodi, verrà sfiorata nuovamente la tragedia. Le trame delle puntate in onda dall'1 al 6 dicembre, rivelano che Carmelo si convincerà che, dietro all'incidente mortale di sua moglie Adela, ci sia Francisca: così deciderà di spararle anche se finirà, invece, per colpire Mauricio. Intanto, Antolina preparerà delle bottiglie incendiarie per dare fuoco all'abitazione di Isaac ed Elsa mentre Fernando corromperà un ...

Il Segreto - trame spagnole : Raimundo apprende dell’esistenza di un padiglione all’Havana : Nuovi e avvincenti colpi di scena caratterizzeranno le vicende della soap opera Il Segreto, negli appuntamenti iberici della prossima settimana. Le anticipazioni dicono che due storici personaggi continueranno ad essere distanti. Si tratta di Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro: la darklady e suo marito avranno il desiderio di ricongiungersi. L’ex locandiere, mentre farà delle indagini per scoprire se la marchesa Isabel de Los Visos è ...

Il Segreto - trame spagnole : Matias contrario all'idea di Alicia di rubare un portavalori : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che ogni giorno è vista da più di tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le trame spagnole trasmesse dal 2 al 6 dicembre su Antena 3, si soffermano su Matias Castaneda interpretato dall'attore Ivan Montes. Scendendo nel dettaglio, il marito di Marcela non appoggerà l'idea di Damian e Alicia di rubare un portavalori, tanto da scatenare la loro furia. Manuela, invece, scoprirà ...

Il Segreto - trame : Maria litiga con Raimundo e Francisca a causa di Fernando : Le avventure della popolare soap opera di origini iberiche Il Segreto, continuano a mantenere viva la curiosità del pubblico. Nei nuovi episodi italiani, Fernando Mesia farà entrare in conflitto Maria Castaneda con Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro. La figlia di Emilia e Alfonso, dopo essersi trasferita a La Havana con il suo ex marito per non correre nessun pericolo, sarà brusca nei confronti di suo nonno e della sua madrina. L’ex ...

Il Segreto - trame 1-6 dicembre : Carmelo spara contro la Montenegro ma colpisce Mauricio : Moltissimi colpi di scena attendono i fan de Il segreto nelle puntate in onda nella settimana che da da domenica 1 a venerdì 6 dicembre, su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. A Puente Viejo è avvenuta una nuova tragedia che ha colpito il sindaco Carmelo, il quale ha perso la moglie Adela. La donna insieme ad Irene, è rimasta coinvolta in un incidente d'auto ed ha perso la vita, mentre la moglie di Severo è rimasta praticamente illesa. ...

Il Segreto - trame dall'1 al 6 dicembre : la Ramos prepara delle bottiglie incendiarie : Il Segreto, la soap opera ambientata interamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 1 a venerdì 6 dicembre 2019 svelano che finalmente Elsa Laguna ritornerà a Puente Viejo dopo aver effettuato l'operazione al cuore. Carmelo Leal, invece, sarà determinato ad assassinare definitivamente Francisca Montenegro; purtroppo il suo piano verrà intracialto da Mauricio ...

IL Segreto - anticipazioni dall’1 al 6 dicembre 2019. Trame puntate : anticipazioni e Trame telenovela Il SEGRETO da domenica 1 a venerdì 6 dicembre 2019: Raimundo garantisce a Severo che Francisca non ha avuto nulla a che fare con la morte di Adela; Carmelo non è però convinto delle parole dell’Ulloa e chiede ad un perito di verificare se l’automobile su cui viaggiava la moglie sia stata manomessa. Fernando e Maria, intanto, decidono di trasferirsi a La Habana; appena Francisca lo scopre, si infuria. ...

Il Segreto trame dal 25 novembre all'1 dicembre 2019 : la tragica morte di Adela! : Le anticipazioni della soap per l'ultima settimana del mese di novembre si tingeranno di giallo: Chi ha manomesso l'auto di Irene e Adela, uccidendo la maestra?

Il Segreto - trame fino al 1° dicembre : Carmelo scopre che l'auto è stata manomessa : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap Il Segreto, in onda ogni pomeriggio alle 16:10, eccetto il sabato. Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, le trame delle puntate in onda da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre saranno caratterizzate da colpi di scena riguardanti soprattutto le vicende legate alla morte di Adela Arellano che rimarrà vittima di un incidente stradale insieme all'amica Irene. Come il pubblico ha già visto, ...