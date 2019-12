Il Segreto anticipazioni 4 dicembre 2019 | Lola è costretta a mentire a Prudencio

Anticipazioni Il Segreto al 15 dicembre : Maria cadrà dalla sedia a rotelle : Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate de Il Segreto che andranno in onda in prima visione su Canale 5 fino al prossimo 15 dicembre. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che la povera Maria verrà messa a durissima prova dalla nuova infermiera che è stata scelta per lei da Fernando, la quale non la tratta assolutamente bene, al punto che la farà cadere dalla carrozzina. Occhi puntati anche sulle indagini per la morte di Adela, che ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Fernando ha ucciso Meliton? : Nuovi guai nelle prossime puntate de Il Segreto. A Puente Viejo, Carmelo e Severo tenteranno in tutti i modi di fermare il sottosegretario, deciso ad aprire le dighe della cisterna. Tuttavia, ormai la sorte del paesino è segnata. La perseveranza di Meliton gli costerà la vita. Il capo della guardia civile infatti, verrà trovato privo […] L'articolo Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fernando ha ucciso Meliton? proviene da KontroKultura.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 13 dicembre 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 8 a venerdì 13 dicembre 2019: Elsa può finalmente uscire dall’ospedale; Marcela e Matias, con la complicità di Consuelo e Isaac, decidono così di organizzare una festa per riaccogliere la ragazza a Puente Viejo. Nel paesino si respira un clima di estrema felicità per la veloce ripresa della Laguna, ma Antolina ovviamente non è contenta e fa fatica a nascondere il suo ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Magia nera e segreti inconfessabili. Ecco come Antolina cerca di uccidere Elsa... : Prima un sortilegio poi le svela un doloroso Segreto. Scopriamo il nuovo piano di Antolina per liberarsi di Elsa.

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 3 e mercoledì 4 dicembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 3 e mercoledì 4 dicembre 2019: Elsa fortunatamente si risveglia, ma prima che la prognosi sia sciolta la ragazza si dovrà sottoporre ad altri esami… Carmelo spara a Donna Francisca… ma riuscirà a vendicarsi? Raimundo avvisa Maria e Fernando: visto l’attentato alla Montenegro, sono tutti in pericolo. Maria a quel punto decide di allontanare i suoi figli da Puente Viejo… Il ...

Il Segreto - anticipazioni puntata di martedì 2 dicembre : Antolina causa un dolore ad Elsa : Appuntamento del martedì della soap opera iberica di Canale 5 Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. La programmazione prevede la messa in onda dal lunedì al venerdì e la domenica pomeriggio dopo Una Vita. […] L'articolo Il Segreto, anticipazioni puntata di martedì 2 dicembre: Antolina causa un dolore ad Elsa proviene da ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 6 dicembre : Continuano su Canale 5 le puntate de Il SEGRETO e parte dunque una nuova SETTIMANA con la telenovela spagnola. ecco il riepilogo delle anticipazioni fino a venerdì 6 dicembre 2019: Maria e i bambini si trasferiscono, di nascosto da Francisca, alla tenuta de La Habana: nessuno è più al sicuro alla villa, dopo la morte di Adela. Elsa si risveglia ma per sciogliere la prognosi dovrà sottoporsi ad altri esami. Francisca tornata da La Puebla scopre ...

Il Segreto anticipazioni 2 dicembre 2019 : Raimundo affida Maria a Fernando : Raimundo, disperato, deciderà di allontanare Maria e affidarla alle cure di Fernando pur non nutrendo alcuna fiducia nel Mesia.

Il Segreto anticipazioni dal 2 all'8 dicembre 2019 : Antolina è gelosa di Elsa : Nelle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 2 dicembre a domenica 8 dicembre 2019 su Canale 5, Antolina non riuscirà a nascondere una profonda invidia nei riguardi di Elsa, fuori pericolo: anticipazioni. Il Segreto torna per una nuova settimana, dal 2 all'8 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano ancora una volta dalle parti di Francisca e Raimundo, ma anche al capezzale di Elsa, finalmente fuori pericolo. anticipazioni di lunedì 2 ...

Il Segreto - anticipazioni : Carmelo vuole vendicare la morte di Adela : Carmelo - Il Segreto Il dolore per la perdita della moglie Adela (Ruth Llopis) farà perdere il lume della ragione al sindaco Carmelo Leal (Raul Pena) nelle puntate de Il Segreto in onda da questo pomeriggio su Canale 5: certo che ci sia Francisca Montenegro (Maria Bouzas) dietro l’incidente automobilistico che è costato la vita alla sua dolce metà, l’uomo non esiterà a muovere guerra contro la dark lady di Puente Viejo e sarà ...

Il Segreto anticipazioni 2 dicembre 2019 : Raimundo accetta di affidare Maria a Fernando pur di salvarla : Raimundo, disperato, deciderà di allontanare Maria e affidarla alle cure di Fernando pur non nutrendo alcuna fiducia nel Mesia.

Il Segreto anticipazioni 2 dicembre 2019 : Raimundo è molto preoccupato per Francisca : Nella puntata de Il Segreto, in onda su Canale 5 lunedì 2 dicembre 2019 alle 16:10, Raimundo, molto preoccupato per Francisca, ordina a tutti di lasciare la villa: anticipazioni. Il Segreto torna lunedì 2 dicembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni che si concentrano intorno alla rabbia di Carmelo e alla paura di Raimundo. Raimundo, dopo il confronto con Severo e Carmelo, è molto preoccupato per i suoi e perchè teme in una ritorsione ...

Il Segreto anticipazioni : Fernando fa il doppio gioco con Fraile e lo uccide : Nelle prossime puntate de Il Segreto in onda in Italia dopo la morte di Adela Arellano si susseguiranno altri drammatici eventi dietro cui si nasconderà la mente criminale di Fernando Mesìa. Mentre Carmelo, convinto che Francisca abbia fatto uccidere la moglie, cercherà di vendicarsi della matriarca, Irene e Raimundo indagheranno per conto proprio. Secondo le anticipazioni pubblicate sul web, pian piano crescerà in loro il sospetto che dietro ...

Anticipazioni Il Segreto dall'1 al 6 dicembre : Fernando e Maria lasciano il paese : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Il Segreto, che andranno in onda su Canale 5 dal 1° al 6 dicembre. Occhi puntati, soprattutto, su Fernando e Maria, i quali matureranno la decisione di abbandonare Puente Viejo per cambiare vita. Carmelo tenterà di vendicarsi con donna Francisca, ma finirà per colpire il bersaglio sbagliato: il suo fido collaboratore Mauricio. Il Segreto, Anticipazioni 1-6 ...