newsmondo

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il Pandorotorna protagonista del: 150per ildello storico marchio caratteristico delle feste. Latorna a sfornare il pandoro di. Dopo due anni di difficoltà la società veronese torna ad essere protagonista delle feste natalizie., 150perilAi cinquanta dipendenti assunti a tempo indeterminato si aggiungono centocinquanta lavoratori assunti a termine per riportare i pandori dellasulle tavole degli italiani. Dopo la crisi iniziata due anni fa, che ha rischiato di cancellare uno dei marchi più cari agli italiani, laprova a tornare in sella. Nel momento di maggiore difficoltà l’azienda è stata circondata dal mondo dei social, che in questi anni ha accompagnato i lavoratori nella dura battaglia per la sopravvivenza sul mercato. Fonte foto: ...

NewsMondo1 : Il rilancio di Melegatti, 150 assunzioni per riprendersi il Natale - IreneCafarelli : L'articolo qui ?? - SignorAldo : RT @IranoAngelo: Un anno fa la Melegatti sembrava essere in crisi irreversibile, gli operai salvarono il lievito madre. Oggi la stessa azie… -