Il prossimo Samsung Galaxy Fold 2 a 800 euro? Pieghevole low-cost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Amanti degli smartphone pieghevoli udite udite: il2 potrebbe non essereosissimo come il suo predecessore che ha raggiunto la vetta dei 2000ed essere venduto addirittura a 850 dollari, poco meno di 800in pratica. La succulenta anticipazione giunge da alcuni media sudcoreani ed è stata pure riportata dall'autorevole fonte SamMobile. Come è possibile che un modelloa distanza di un solo anno venga venduto ad uno così competitivo? Per prima cosa, va fatta una precisazione molto importante: l'esemplare di cui stiamo parlando dovrebbe essere ben diverso dal suo predecessore, non aprirsi a libro ma piuttosto chiudersi e aprirsi in verticale, a conchiglia proprio come il nuovo Motorola RAZR. Il nuovo device avrà due batterie ma, sempre secondo gli ultimi rumor, una delle due sarà davvero piccola con amperaggio di soli 9000 mAh. ...

