Il presidente del Psg interrogato per presunta corruzione sui diritti tv dei Mondiali

Salvini : “Draghi presidente della Repubblica? Perché no - da Lega nessuna controindicazione” : “Mario Draghi presidente della Repubblica? Rispondo come quando me lo chiesero la prima volta: why not? Non avremmo controindicazioni, ma non decido io i destini altrui”. Sono le parole di Matteo Salvini, in conferenza stampa a Bruxelles, sullo scenario che vedrebbe l’ex presidente della Banca centrale europea eletto dal Parlamento italiano per il Quirinale. Il leader della Lega diede la stessa risposta a Mario Giordano circa ...

Governo - Salvini ad Anversa ospite dell’estrema destra : “In Italia abbiamo presidente del Consiglio servo dei poteri forti dell’Europa” : “È stata una giornata impegnativa in Italia, perché abbiamo un presidente del Consiglio servo dei poteri forti dell’Europa e nemico degli Italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini esordisce attaccando Giuseppe Conte, ospite del Vlaams Belang, partito indipendentista fiammingo considerato di estrema destra, nella sede dell’antica Borsa di Anversa, dietro un cartellone che recita: “Nieuwe Hoop voor ...

Calciomercato Sampdoria - importantissimo annuncio del presidente Ferrero : Calciomercato Sampdoria – Importante annuncio da parte del presidente blucerchiato Massimo Ferrero a margine del Gran Galà del calcio: “Manca poco al rinnovo di Quagliarella? Sì, esatto. Il suo momento di difficoltà? I grandi campioni fanno delle pause di riflessione e poi ripartono. Ranieri? E’ un uomo di calcio, lo chiamo l’ultimo imperatore. E’ saggio, sa di calcio ed è più di un allenatore. E’ un ...

Napoli - il presidente della Regione De Luca in questura : denuncia gli attivisti dei sacchetti : Il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca ha presentato denunciato dopo i fatti di sabato ad Aversa, quando fu oggetto del lancio di sacchetti di immondizia da parte degli...

Attacco ad Adl – Scaglia : “Manca la voce forte del presidente” : Attacco ad Adl da parte di Andrea Scaglia ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Attacco ad adl – Il giornalista di Libero Quotidiano si interroga sull’assenza del patron azzurro. “La prestazione di Liverpool ha messo in evidenza che il problema del Napoli non è solo di natura tecnica. Ciò che succede all’interno della Società condiziona inevitabilmente il rendimento dei calciatori. Il presidente De Laurentiis ha ...

Fondo salva-Stati - l’informativa urgente del presidente del Consiglio Conte in Senato : la diretta : Dopo l’informativa alla Camera, segnata dagli scambi di accuse tra governo e opposizioni, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce in Senato sulla vicenda del Fondo salva-Stati. La diretta. L'articolo Fondo salva-Stati, l’informativa urgente del presidente del Consiglio Conte in Senato: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lega Serie A - fumata nera per l’elezione del nuovo presidente : il sostituto di Miccichè sarà un Commissario : Non sono bastate due votazioni per l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A in sostituzione del dimissionario Miccichè: il posto verrà occupato da un Commissario Niente da fare, il nome del nuovo presidente della Lega Serie A non è venuto fuori dalle votazioni odierne. fumata nera, doppia tornata di votazione conclusa senza il quorum di 14 voti: nella prima 11 schede nulle, nella seconda addirittura 13. Il posto del ...

Fondo salva-Stati - il presidente del Consiglio Conte riferisce alla Camera : la diretta : Informativa urgente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera, sulla riforma del Fondo salva-Stati. Alle 15.30 riferirà in Senato. La diretta. L'articolo Fondo salva-Stati, il presidente del Consiglio Conte riferisce alla Camera: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

L’ex presidente del Consiglio Berlusconi ai tifosi del Monza : “Scusatemi - vi devo salutare perché devo andare a puttane” : Silvio Berlusconi ha seguito il suo Monza a Olbia, insieme ad Adriano Galliani. La squadra brianzola, prima in classifica, ha battuto la squadra di casa per 3 a 0 e l’ex presidente del Consiglio, evidentemente soddisfatto, si è intrattenuto coi tifosi: “Battiamo anche questo Milan. Ma ora scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane”. L'articolo L’ex presidente del Consiglio Berlusconi ai tifosi del Monza: ...

Venezuela - Casini torna in Italia con due deputati anti-Maduro (dopo l’ok del presidente) : si erano rifugiati nell’ambasciata italiana : È stato Pier Ferdinando Casini a ottenere un salvacondotto del Tribunale Superiore di Giustizia che ha permesso ai deputati di lasciare il Venezuela. Il 30 novembre il senatore si trovava all’aeroporto di Caracas in partenza per Roma insieme a Mariela Magallanes e Americo De Grazia, parlamentari opposti a Nicolàs Maduro. I due, che hanno un passaporto Italiano, erano ospiti da maggio dell’ambasciata a Caracas, da quando il ...

Trento - uccisione dell’orsa KJ2 : imputazione coatta per ex presidente della provincia Rossi e responsabile Servizio foreste : Per due volte la Procura della Repubblica di Trento aveva chiesto l’archiviazione per la morte dell’orsa KJ2 avvenuta nell’estate 2017. Ma il giudice per le indagini preliminari Marco La Ganga ha intimato l’imputazione coatta sia dell’ex presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, che del dirigente provinciale Maurizio Zanin, responsabile del Servizio foreste. All’origine c’è ...

Emilia Romagna - Bonaccini e la sua lista “del presidente” senza simbolo Pd : a costruirla Galletti - vicino a Casini - e un ex di Forza Italia : Correrà in una lista di partito e in una “del presidente”, senza il simbolo del Pd. Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna candidato per il secondo mandato alle regionali del 26 gennaio 2020, ha deciso di costruirla dando spazio a tutte le componenti, e l’incarico di formarla è stato diviso a metà tra due esponenti di aree politiche precise. Il primo è Gian Luca Galletti, da sempre vicino a Pierferdinando ...

Il presidente del Suriname - Desi Bouterse - è stato condannato a 20 anni di carcere per l’uccisione di 15 avversari politici nel 1982 : Il presidente del Suriname, Desi Bouterse, è stato condannato a 20 anni di carcere per avere ordinato l’uccisione di 15 oppositori politici, nel 1982. Bouterse ha 74, al momento è all’estero per un viaggio ufficiale in Cina e ha due settimane

Gianmario Crescentino (Deloitte) nuovo presidente revisori contabili : Crescentino, 58 anni, è entrato per la prima volta a far parte del Consiglio Direttivo di Assirevi nel 2005