Il “Premio Amico del Ciclismo 2019” a Giulio Ciccone (FOTO)

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiVenticano (Av) – Sabato scorso serata di gala presso Villa Il Sogno di Venticano, per la consegna deldel. E’ dal 1985 che esiste questo riconoscimento, ideato da Paolo Serino e portato avanti con continuità dal Veloclub di San Giorgio del Sannio. Stavolta ad essere premiati sono stati, per la sezione sport, il nuovo talento delitaliano, che lo scorso anno ha vestito per due giorni la maglia gialla al Tour de France e ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore al Giro d’Italia; per la sezione giornalismo, Ciro Scognamiglio de “La Gazzetta dello Sport” e inviato alle principali competizioni ciclistiche; e per la sezione lavoro Luigi Zollo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e Calvi. Tre nomi di prestigio, che entrano in un albo d’oro già ...

