Il piano per l' editoria illustrato dal governo durante l' evento Agi

(Di martedì 3 dicembre 2019) Per rilanciare il settore dell'e il giornalismo ilintende adottare una nuova legge di sistema, che si chiamerà5.0 che si pone l'obiettivo "di fornire misure efficaci per questo settore così importante per la nostra economia e per la nostra democrazia". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Informazione e all', Andrea Martella, che ha presentato le azioni previste nel nuovodel5.0 per aiutare il mondo dell'informazione nel corso dell'"Il futuro dell'informazione: dalla storia d'Italia all'5.0" organizzato da AGI - Agenzia Italia presso il Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Per Martella, in questo settore "Il contributo dello Stato è fondamentale come avviene per altro in tutti i Paesi europei" certamente poi "andranno ...

