Il parere del campione | Matteo Soragna a SportFair | “Doncic farà grande Dallas LeBron

Formula 1 – Hamilton in Ferrari - Leclerc sincero ad Abu Dhabi : il parere del monegasco : Charles Leclerc commenta l’ipotesi di un futuro in Ferrari di Lewis Hamilton: il parere del giovane monegasco Nel weekend di gara di Abu Dhabi l’argomento principale è stato il possibile passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. Il mercato piloti si fa infuocato con un futuro che potrebbe vedere stravolti i top team della Formula 1. In tantissimi hanno espresso il loro parer riguardo questo rumors di mercato, tra questi ...

MotoGp – “Lo vedo male” : il parere dell’ex pilota su Valentino Rossi è severissimo : Loris Reggiani non ha dubbi su Valentino Rossi: le parole dell’ex pilota sono durissime La stagione 2019 di MotoGp sta volgendo a termine: domenica si correrà infatti il Gp di Valencia, ultimo appuntamento dell’anno. Una stagione impeccabile per Marc Marquez, che si è confermato campione del mondo, conquistando il suo ottavo titolo iridato, meno brillante invece per Valentino Rossi. Il Dottore non è riuscito ad essere ...

La giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruzione di un nuovo stadio nel quartiere di San Siro : Questa mattina la giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruire un nuovo stadio vicino al Meazza, alle condizioni che lo sviluppo immobiliare intorno allo stadio non violi le regole stabilite dal piano

Esonero Giampaolo - il parere di Arrigo Sacchi : anche Ancelotti parla dei problemi del Milan : “Mettere via subito un allenatore e’ come dire: ‘Ci siamo sbagliati'”. Sono le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, che commenta così l’Esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli. “Conosco Giampaolo da tanto tempo, lo volevo prendere quando ero direttore nel Parma e quando ero responsabili delle giovanili della Nazionale gli chiesi di venire ad allenare l’under 21 ...

Pioli al Milan - il parere di Prandelli : “E’ un bravo sarto - mi piace perché non è legato ad una sola idea” : L’ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha detto la sua sull’approdo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “Anche io, come Pioli, sono stato etichettato come un Normal One. E ne vado fiero. Vuol dire essere persone serie, equilibrate, preparate. E pazienza se non buchiamo il video, se non abbiamo atteggiamenti clamorosi, se non ...