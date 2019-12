Il Ministro delle politice agricole Teresa Bellanova tuona | “Siamo stufi delle liti | cosi

Se Ibra torna in Italia bisogna candidare Raiola Ministro delle finanze e della creatività : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive delle ultime dichiarazioni di Ibrahimovic che ha espresso il desiderio di approdare in Serie A. I suoi gol negli Stati Uniti dimostrano che è ancora vivo e vivace, scrive Damascelli, ma dietro il suo desiderio si nasconde una “sottile e furbastra considerazione”. In Serie A, campionato dai ritmi dolci, vanno in gol ultratrentenni come Ronaldo, Llorente, Dzeko, Ribery e Mertens, “dunque c’è ...