Il Mattino – Mertens ad Ancelotti | “Questa squadra è fatta per il 4-3-3”

Mattino : Mertens non ci sta - voleva la riduzione delle multe al 5% subito : L’incontro di ieri con il presidente De Laurentiis non ha soddisfatto i senatori del Napoli, scrive il Mattino, che hanno apprezzato la mano tesa della società, ma volevano già ieri delle certezze sulla riduzione o sulla cancellazione delle multe, non vincolate a prestazioni future. Tutto lascia intendere che qualora i risultati da qui a Natale dovessero soddisfare la proprietà potrebbe esserci una linea più morbida con multe quasi ...

Il Mattino : rinnovi bloccati per Callejon e Mertens - novità dopo il colloquio di oggi : Tantissimo ci si aspetta dall’incontro di oggi tra il presidente De Laurentiis e la squadra, in bilico ci sono anche i rinnovi di Mertens e Callejon. Le loro posizioni sono tra quelle più delicate dopo l’ammutinamento del 5 novembre e con buona probabilità il presidente oggi vorrà un colloquio personale con loro. Intanto, come scrive il Mattino,tutto è fermo sul fronte rinnovi, nonostante Callejon non abbia manifestato la voglia di ...

Mattino : Insigne - Allan e Mertens non vogliono accettare le multe di De Laurentiis : È previsto per oggi l’incontro tra il presidente De Laurentiis e i calciatori del Napoli, sempre che,come scrive il Mattino, il presidente non cambi idea. I calciatori non sono compatti, non tutti sono favorevoli ad un accordo con la società, ma quello che è sicuro è che si deve arrivare ad un armistizio Insigne, Allan e Mertens sono i falchi dello spogliatoio in questo momento: quelli meno disposti di tutti ad accettare il provvedimento ...

Mattino : futuro Mertens - anche la Juventus ha fatto un sondaggio : Che il futuro si Mertens al Napoli fosse in bilico non è una novità, da tempo la società e il calciatore non erano riusciti a trovare un accordo per il prolungamento del contratto del belga che è in scadenza nel 2020. Il presidente De Laurentiis aveva aperto le porte ad un possibile prolungamento, facendo però presente he l’età conta e che forse le cifre andavano ritoccate, cosa che non aveva incontrato i voleri di Dries. Dopo ...

Mattino : futuro Mertens - anche la Juve ha fatto un sondaggio : Che il futuro si Mertens al Napoli fosse in bilico non è una novità, da tempo la società e il calciatore non erano riusciti a trovare un accordo per il prolungamento del contratto del belga che è in scadenza nel 2020. Il presidente De Laurentiis aveva aperto le porte ad un possibile prolungamento, facendo però presente he l’età conta e che forse le cifre andavano ritoccate, cosa che non aveva incontrato i voleri di Dries. Dopo ...

Mattino : Mertens all’Inter a gennaio per 25 milioni : È un dato di fatto che Mertens non riesce a trovare un accordo per il rinnovo con il Napoli. Il belga vorrebbe un aumento di stipendio, mentre De Laurentiis ha parlato di un possibile prolungamento del contratto solo alle stesse cifre attualmente percepite. Ed ecco che la possibilità che l’attaccante vada via già a gennaio si fa sempre più realistica. Tra le italiane è l’Inter quella che potrebbe fare realmente un pensierino per ...

Il Mattino : via i ribelli dallo spogliatoio - Mertens e Callejon ceduti a gennaio : Dopo l’ammutinamento del Napoli che ha fatto arrabbiare non poco il presidente De Laurentiis, adesso, secondo quanto riporta il Mattino, si studiano le mosse per ripulire lo spogliatoio dai capipopolo che lo hanno agitato e guidato la rivolta. Di questo hanno parlato il presidente e Ancelotti nella conversazione avuta ieri pomeriggio Via i rivoltosi, Mertens e Callejon ceduti a gennaio Si è parlato anche di come fare piazza pulita dello ...

Il Mattino : la banda dei cinque. Mertens - Insigne - Allan - Callejon - Koulibaly : Mertens Insigne Allan Callejon Koulibaly a capo della rivolta. L’edizione del Mattino racconta i retroscena dell’ammutinamento del Napoli. Come è andata, o si presuppone che sia andata nello spogliatoio al termine della partita col Salisburgo. Il titolo è emblematico: “La banda dei cinque che ha rotto il fronte”. L’articolo è di Pino Taormina. “Se lo sono promesso nel pomeriggio Mertens, Callejon, Allan, Insigne, Koulibaly che, ...

Formazione Salisburgo-Napoli - Mattino : Ancelotti parte con Mertens e Insigne : Mertens-Insigne, sarà questa la coppia d’attacco su cui punterà questa sera Carlo Ancelotti secondo il Mattino. I due piccoletti del Napoli per fare breccia nella difesa austriaca e portare a casa una vittoria che, come ha sottolineato l’allenatore in conferenza, “è molto importante per il passaggio del turno” A centrocampo dovrebbe essere il momento di Zielinski dunque sulla sinistra a completare il gruppo dei quattro ...