Il Grinch | il film cancellato da Netflix UK e gli utenti protestano

movieplayer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il, uno deinatalizi per eccellenza, scompare daUK provocando un malcontento degli, che ritengono scadente l'offerta per questo periodo dell'anno. Un Natale senza Ilè quello che dovranno trascorrere glidiUK, dopo che ilè stato eliminato dal catalogo dalla piattaforma domenica 1 dicembre, proprio a poco più di tre settimane dall'inizio delle festività natalizie. GlidiUK sono indignati per l'accaduto, visto che Ilè diventato ormai uno dei classici del Natale, sin dalla sua uscita nel 2000 quando Jim Carrey affascinò tutto il mondo con la sua interpretazione del mostriciattolo verde. Insieme a questo cult anche un altro è scomparso, ovvero Mamma ho perso l'aereo, il classico natalizio per antonomasia. ...

SkyCinemaIT : Verde, peloso e solitario; di chi stiamo parlando? ?? Ovviamente è «Il Grinch», che vi aspetta questa sera in prima… - sNoWfLaKewHiT : RT @Iledicarta: Ma voi vi immaginate se Mediaset ci fa il doppio tradimento e oltre a non aver messo in programmazione la maratona di Harry… - IWitzard : RT @Iledicarta: Ma voi vi immaginate se Mediaset ci fa il doppio tradimento e oltre a non aver messo in programmazione la maratona di Harry… -