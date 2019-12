Il clamoroso ritorno a L’Eredità | Flavio Insinna lo accoglie nuovamente FOTO

Haether Parisi - clamoroso ritorno in tv : roba da "Cicale" allo stomaco - sfida finale a Lorella Cuccarini : Haether Parisi torna in tv. La notizia della sua ospitata al Live non è la d’Urso, annunciata con un video dalla conduttrice su Instagram, spiazza tutti. roba da “Cicale” allo stomaco! La presenza di Haether in tv è un vero asso nella manica per il programma show della d’Urso, che vede come capo pro

Retroscena Blogo : La Prova del cuoco - Rai pensa al clamoroso ritorno di Antonella Clerici : Blogo è in grado di darvi conto di una clamorosa indiscrezione in circolazione nell'ambiente televisivo: la Rai starebbe pensando di riportare alla conduzione di La Prova del cuoco, nella prossima stagione al via a settembre 2020, Antonella Clerici. La conduttrice aveva abbandonato la guida della storica trasmissione di cucina del mattino di Rai1 l'1 giugno 2018, lasciando spazio ad Elisa Isoardi.La proposta della Rai, secondo quanto risulta ...

Viterbese - esonerato Lopez : si profila un clamoroso ritorno : Ventuno punti in 14 giornate e il sesto posto in classifica non sono bastate alla dirigenza della Viterbese, che ha esonerato il tecnico Giovanni Lopez. Fatale la sconfitta rimediata sul campo del Monopoli. Già avviati i contatti per il sostituto. Due i nomi in lizza: il clamoroso ritorno di Antonio Calabro, che rinunciò all’incarico ad inizio stagione per assistere il padre malato, o Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della ...

Formula 1 - Alonso apre le porte ad un clamoroso ritorno nel circus : “vi svelo cosa ho intenzione di fare” : Il pilota spagnolo ha aperto ad un possibile ritorno in Formula 1, sottolineando di avere intenzione di studiare il regolamento che entrerà in vigore nel 2021 Fernando Alonso ha chiuso con la Formula 1 ormai da un anno, concentrandosi sul WEC e su altre attività diverse dalla massima categoria del motorsport. Lapresse Nel 2020 si cimenterà nella Dakar e ancora una volta nella 500 Miglia di Indianapolis, sperando di centrare quella Triple ...

Napoli - clamoroso De Laurentiis : “Ritorno Higuain? Perchè no?” : Nuovo colpo di scena De Laurentiis dopo le dichiarazioni su Insigne e sulle tematiche mercato riguardante il futuro di Mertens e Callejon. Dopo lo sfogo di ieri, il presidente ha colto l’occasione anche per riaprire le porte del Napoli al clamoroso ritorno di Higuain. Dopo le parole chiare su Insigne: ““Insigne? Deve capire da grande […] L'articolo Napoli, clamoroso De Laurentiis: “Ritorno Higuain? Perchè no?” ...

Higuain Juventus - clamoroso De Laurentiis : ritorno al Napoli? : Higuain Juventus- Come rivelato da De Laurentiis, e come riportato da “Sportmediaset“, il presidente del Napoli non ha escluso tassativamente un potenziale ritorno in maglia azzurra del Pipita Higuain. Chiaramente una suggestione lontana anni luce dalla realtà, soprattutto dopo il totale nuovo inserimento del Pipita nel contesto tattico bianconero. Tuttavia, il primo tifoso del Napoli ha così ammesso: “Non tocca a me parlare o ...

ULTIM’ORA Sky – Serie A - clamoroso ritorno : ha detto sì al Milan! Le ultime sul nuovo allenatore rossonero : Esonero Giampaolo, contattato Spalletti che ha detto sì al Milan Novità sul futuro della panchina rossonera, il tecnico Spalletti ha accettato il progetto del Milan. Adesso resta da trovare la quadratura economica con l’Inter con cui Spalletti ha ancora un contratto fino al 2021. Sono già in corso i contatti tra la società rossonera e quella nerazzurra per trovare un’intesa. In caso di esito positivo, Spalletti dovrebbe ...