Il cantante mascherato | il mastino napoletano chi è?

Il cantante mascherato - Mastino è la prima maschera (video) : Il Cantante mascherato, è tempo di conoscere le maschere che animeranno la prima edizione del nuovo talent show di Rai 1. A rivelare la prima maschera in gioco è sempre Milly Carlucci dal profilo Instagram della trasmissione, da cui qualche giorno fa ha svelato il logo ufficiale del programma e il numero dei concorrenti in gara. Visualizza questo post su Instagram È il momento di rompere il ghiaccio: ...

Il cantante mascherato - Milly Carlucci annuncia : "Otto personaggi super famosi in gara" : Si sta avvicinando la data d'inizio della prima edizione de Il Cantante Mascherato, il nuovo show della prima serata di Rai1 condotto da Milly Carlucci, nato dal format sudcoreano King of Mask Singer, balzato alle cronache internazionali grazie alla versione statunitense. Se in America sta giungendo a conclusione la seconda stagione - ma ne è prevista una terza già a febbraio 2020 -, la prima italiana andrà in onda da ...

Palinsesti Rai 1 - inverno 2020 : Il cantante mascherato a gennaio - L’Amica Geniale 2 subito dopo Sanremo - Ballando a fine marzo : Milly Carlucci Archiviata ormai la prima parte di stagione, la Rai ha messo a punto i Palinsesti invernali, relativi al periodo gennaio-marzo 2020. Su Rai 1 si preannuncia un inizio d’anno ‘a tutta fiction’, con l’intrattenimento riservato alle serate di venerdì e sabato. Palinsesti Rai 1, la prima serata da gennaio a marzo 2020 DOMENICA – Il prime di time di Rai 1 dal prossimo gennaio prevede, come detto, la ...

Il cantante mascherato - Flavio Insinna giudice? : Flavio Insinna potrebbe essere nel cast di Il cantante mascherato (The Masked Singer), il nuovo show di Milly Carlucci in onda da gennaio il venerdì sera su Rai1, a partire dal 10 gennaio prossimo. A scriverlo è il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti, al quale la conduttrice annuncia che “sicuramente chiamerà” il collega attualmente impegnato a L'Eredità. Insinna, dal canto suo, risponde con un'apertura che sembra una conferma vera e ...