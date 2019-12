I Medici 3 | Lorenzo si ammala | anticipazioni terza puntata

I Medici 3/ Anticipazioni e diretta : Ferrante blocca Lorenzo e Riario... - 3 dicembre - : I Medici 3, Anticipazioni seconda puntata 3 dicembre 2019, fiction Rai 1. Lorenzo chiede al re di Napoli di abbandonare Sisto con l'aiuto di Ippolita Sforza.

I Medici 3/ Anticipazioni e diretta : Lorenzo arriva a Napoli - intanto... - 3 dicembre - : I MEDICI 3, Anticipazioni seconda puntata 3 dicembre 2019, fiction Rai 1. Lorenzo chiede al re di Napoli di abbandonare Sisto con l'aiuto di Ippolita Sforza.

I Medici 3/ Anticipazioni 3 dicembre : la vittoria di Lorenzo e la pace di Bagnolo : I Medici 3, Anticipazioni seconda puntata 3 dicembre 2019, fiction Rai 1. Lorenzo chiede al re di Napoli di abbandonare Sisto con l'aiuto di Ippolita Sforza.

I Medici anticipazioni - puntata del 9 dicembre : Lorenzo è malato : anticipazioni I Medici – Nel nome della famiglia, terza puntata del 9 dicembre Andrà in onda lunedì 9 dicembre, alle 21.25 su Rai1, la terza puntata de I Medici – Nel nome della famiglia. La fiction con Daniel Sharman continuerà a raccontare l’ascesa di Lorenzo il Magnifico dopo la congiura dei Pazzi. Tranelli, sotterfugi, tradimenti e amori incrociati, saranno al centro anche della prossima puntata de I Medici che manderà in ...

I Medici 3 - Seconda Puntata : Lorenzo Rischia la Vita! : I Medici 3, Seconda Puntata: Lorenzo deve affrontare altri problemi e nuove crisi diplomatiche, mentre Lucrezia si rende conto di essere arrivata al termine della sua vita… La terza stagione tanto attesa de I Medici è iniziata ed ha subito appassionato il pubblico. Sui social network sono stati tantissimi i commenti dedicati alla prima Puntata della fiction, che arriva quindi alla sua Seconda Puntata. Prima di vedere che cosa sta per ...

I Medici 3 - seconda puntata della fiction su Lorenzo de’ Medici : anticipazioni : Dopo l’esordio premiato dal pubblico in termini di ascolti, martedì 3 dicembre alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata (composta da due episodi) de I Medici – Nel nome della famiglia, terza stagione della serie evento dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico e alla grande famiglia fiorentina dei Medici: una grande coproduzione internazionale, venduta in oltre cento paesi, realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai ...

I Medici 3 - spoiler terzo appuntamento : Lorenzo entra in contrasto con Savonarola : Lunedì 9 dicembre andrà in onda su Rai 1 la terza puntata de 'I Medici 3-Nel nome della famiglia'. Ieri sera sono andati in onda i primi due episodi della serie dove abbiamo visto il protagonista molto cambiato rispetto alla seconda stagione. Lorenzo, infatti, non è più l'uomo idealista di un tempo pronto ad evitare spargimenti di sangue ad ogni costo. La morte di Giuliano lo ha cambiato, ma gli ha anche fatto capire quanto per lui la famiglia ...

Anticipazioni I Medici 3 - seconda puntata : nuovi ostacoli diplomatici per Lorenzo Il Magnifico : Le Anticipazioni della seconda puntata de “I Medici 3”. Questa sera, alle 21:20 su Raiuno, andrà in onda la seconda puntata della serie evento “I Medici 3-Nel nome della famiglia”. Ecco cosa succederà. Le Anticipazioni della seconda puntata de “I Medici 3” Nel primo episodio, intitolato “Fiducia”, Lorenzo e Bruno arrivano a Napoli, per parlare […] L'articolo Anticipazioni I Medici 3, seconda ...

I Medici anticipazioni - puntata del 3 dicembre : Lorenzo cerca l'appoggio di Ippolita Sforza : Martedì 3 dicembre, alle ore 21.25 circa su Rai 1, andrà in onda la seconda puntata della fiction in costume intitolata 'I Medici - Nel nome della famiglia' che ha fra i suoi protagonisti principali il noto attore britannico Daniel Sharman nella parte di Lorenzo De Medici, detto anche 'Il Magnifico'. Il mecenate cercherà di spezzare la minacciosa alleanza che si è instaurata tra il papa Sisto IV ed il re di Napoli. Episodio 3: Lorenzo alla corte ...

I Medici 3/ Lorenzo salva Firenze - ma la pace non dura : I Medici 3, fiction: Lorenzo dei Medici riesce a siglare la pace con Papa Sisto IV, ma deve fronteggiare una nuova crisi. Riario...

Anticipazioni I Medici - seconda puntata : Lorenzo alla ricerca della pace con il Papa : I telespettatori de I Medici 3 non dovranno attendere a lungo per seguire su Rai 1 la seconda puntata dell'appassionante fiction. Essa, infatti, andrà in onda già oggi 3 dicembre, sempre in prima serata, e si concentrerà sugli sviluppi del precario equilibrio tra Firenze, Roma e Napoli. Sarà ancora una volta Lorenzo a dover correre ai ripari per cercare di arginare la guerra contro gli storici nemici. E per raggiungere il suo obiettivo, non ...

I Medici 3 / Anticipazioni 3 dicembre : Ippolita - un nuovo amore per Lorenzo : I Medici 3, Anticipazioni 3 dicembre 2019, in prima Tv su Rai 1. Lorenzo chiede al re di Napoli di abbandonare Sisto con l'aiuto di Ippolita Sforza.

I Medici - trame 3 dicembre : la città assediata - Lorenzo mette a repentaglio la sua vita : Sulla rete ammiraglia Rai ha riaperto i battenti la serie televisiva “I Medici 3” dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico e alla sua potente famiglia fiorentina. Dagli spoiler del terzo appuntamento in onda il 3 dicembre a partire dalle ore 21:25 circa, viene rivelato che Lorenzo De Medici (Daniel Sharman) farà di tutto per salvare Firenze. Il figlio di Lucrezia Donati arriverà a mettere a repentaglio la sua esistenza per ottenere la pace ...

I Medici 3/ Diretta e anticipazioni : è guerra tra Lorenzo e Sisto IV - 2 Dicembre - : I MEDICI 3, Diretta e anticipazioni: tra Lorenzo e lo stato Pontificio scoppia la guerra. Sisto IV si allea con il Regno di Napoli, che..., 2 Dicembre 2019,