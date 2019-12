I Medici 3 Anticipazioni e diretta | Ferrante blocca Lorenzo e Riario | 3 dicembre

I Medici 3 Anticipazioni : la Trama della Terza Puntata del 9 dicembre 2019 : Scopriamo le Anticipazioni della Terza Puntata della Terza stagione della fiction di Rai 1 dedicata alla famiglia più potente del Rinascimento: i Medici.

I Medici 3 : terza puntata - anticipazioni del 9 dicembre : I Medici 3 torna con la terza puntata nella prima serata di Rai 1 di lunedì, 9 dicembre 2019, grazie all’episodio 5, “La Santa Sede“, e all’episodio 6, “Un uomo senza speranza“. La serie tv internazionale continua a seguire le gesta del Magnifico in uno dei momenti più difficili della sua tirannia. Non ci sono solo i nemici pronti a colpirlo in ogni momento, ma anche una malattia che diventerà sempre più ...

I Medici Anticipazioni - puntata del 9 dicembre : Lorenzo è malato : anticipazioni I Medici – Nel nome della famiglia, terza puntata del 9 dicembre Andrà in onda lunedì 9 dicembre, alle 21.25 su Rai1, la terza puntata de I Medici – Nel nome della famiglia. La fiction con Daniel Sharman continuerà a raccontare l’ascesa di Lorenzo il Magnifico dopo la congiura dei Pazzi. Tranelli, sotterfugi, tradimenti e amori incrociati, saranno al centro anche della prossima puntata de I Medici che manderà in ...

I Medici 3 - seconda puntata della fiction su Lorenzo de’ Medici : anticipazioni : Dopo l’esordio premiato dal pubblico in termini di ascolti, martedì 3 dicembre alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata (composta da due episodi) de I Medici – Nel nome della famiglia, terza stagione della serie evento dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico e alla grande famiglia fiorentina dei Medici: una grande coproduzione internazionale, venduta in oltre cento paesi, realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai ...

“I Medici – Nel nome della famiglia” – Terza e ultima serie della saga. Trama e anticipazioni. : Per quattro prime serate ecco la Terza serie de I Medici – “I Medici – Nel nome della famiglia”. Nel cast internazionale chiamato a rappresentare le vicende della nobile famiglia fiorentina Daniel Sharman torna ad interpretare il Magnifico. Accanto a lui Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati, Synnøve Karlsen, la moglie Clarice Orsini, Aurora Ruffino Bianca […] L'articolo “I Medici – Nel nome della famiglia” – Terza e ultima ...

I Medici Anticipazioni - Francesco Montanari (Savonarola) : “Ero terrorizzato” : anticipazioni I Medici-Nel nome della famiglia. L’attore di Girolamo Savonarola: “All’inizio ero terrorizzato” Andrà in onda stasera in prima visione su Rai1 la seconda puntata della nuova stagione della fiction I Medici, con Francesco Montanari nel ruolo di Fra’ Girolamo Savonarola. E proprio in attesa dei nuovi episodi de I Medici, Francesco Montanari ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine ...

I Medici 3 - anticipazioni seconda puntata : Nuovi ostacoli diplomatici, per Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman), alle prese con una guerra da evitare per la propria famiglia ed il bene di Firenze. Nella seconda puntata de I Medici 3, in onda questa sera, 3 dicembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, il protagonista, in trasferta, deve vedersela con i rapporti con Papa Sisto IV (John Lynch). I Medici 3, la recensione La fiction ottiene sui ...

