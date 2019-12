I leader più tosti delle serie tv

Sondaggi elettorali - tra i leader politici Meloni supera Salvini : è la più amata nel centrodestra : Le ultime settimane sono state infiammate per la politica: dalla discussione sulla legge di bilancio, alle controversie sul Mes, alle elezioni regionali con la nascita del movimento "sardine". Poi ancora i casi dell'ex Ilva e Alitalia, quello del Mose e le indagini sull'ex Fondazione Matteo Renzi. Questi sono tutti fattori che influenzano il clima politico, il consenso dei partiti e dei loro leader. In generale, si possono notare alcuni ...

Keiko Fujimori - leader dell’opposizione peruviana - è stata rilasciata dal carcere in cui si trovava da più di un anno : Keiko Fujimori, politica di opposizione e figlia dell’ex presidente peruviano Alberto Fujimori, è uscita dal carcere in Perù nel quale si trovava da più di un anno, dopo essere stata arrestata con l’accusa di finanziamenti illeciti e riciclaggio. A decidere il suo rilascio

Sondaggi - la Lega è il primo partito : 32 - 4%. Il Pd sotto il 20 - poi il M5s. Italia Viva al 5 - 3%. Salvini leader più apprezzato - seguito da Conte : La Lega è il primo partito, Matteo Salvini il leader che riscuote la maggiore fiducia. È questa la fotografia scattata dell’ultimo Sondaggio di Emg Acqua per Agorà, trasmissione di Raitre. Se si votasse oggi il Carroccio raggiungerebbe il 32,4%, seguito dal Pd che si assesta appena sotto il 20 (19,7%). Il partito guidato da Nicola Zingaretti precede di 3,2 punti percentuali il Movimento Cinque Stelle, fermo al 16,5. La coalizione di ...

Gazzetta : Insigne leader dell’ammutinamento. Rapporti sempre più tesi con la società : Non sembra esserci una soluzione all’orizzonte per la crisi del Napoli, almeno quella tra i calciatori e la società. Dopo la partenza delle raccomandate con le richieste di De Laurentiis la squadra si prepara a rispondere anche per le vie legali. La la situazione più compromessa appare, secondo la Gazzetta dello Sport, quella con il capitano Lorenzo Insigne. Sarà lui insieme ad Allan infatti a pagare di più per l’insubordinazione ...

Sondaggi politici - Salvini è ancora il leader più amato (41%) - Conte staccato di quasi 10 punti : Secondo l'ultimo Sondaggio Emg Acqua, realizzato per Agorà su Raitre, se si votasse oggi la Lega di Matteo Salvini sarebbe ancora primo partito, con il 32,6% dei voti. Per il 24% degli intervistati totali la colpa della perdita di consenso del Movimento 5 Stelle alle ultime tornate elettorali è da attribuirsi "all’alleanza prima con la Lega e poi con il Pd".Continua a leggere

Sondaggi Emilia-Romagna - il Partito democratico è in testa : Bonaccini leader con più fiducia : L'Istituto Ixè per Cartabianca ha diffuso i Sondaggi sul voto in Emilia-Romagna. L'attuale governatore della Regione Stefano Bonaccini è il leader con più fiducia e anche il PD fa registrare le maggiori preferenze tra i partiti. Lo scenario cambia parzialmente per quanto riguarda il voto alle liste, dove sarà determinante la decisione del M5S di presentarsi o non presentarsi alle Elezioni.Continua a leggere

leader più graditi - sorpresa Meloni Piace quanto Salvini. E Conte... : Nella classifica del gradimento, il Presidente del Consiglio Conte comincia a sentire il fiato sul collo del Leader della Lega, salda ben oltre il 30%, che questa settimana si prende un altro punto di vantaggio. Segui su affaritaliani.it

M5s - Appendino : “Problema non è alleanza con Pd ma la destra che ha sempre più consensi. Di Maio? leadership non in discussione” : “Il punto nostro non è tanto l’alleanza o meno con il Pd ma interrogarsi perché Meloni e Salvini hanno così tanto consenso. Luigi Di Maio? È il leader e non si deve mettere in discussione”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in riferimento al voto delle regionali in Umbria e alle eventuali conseguenze sugli accordi politici tra il Partito democratico e il M5s. L'articolo M5s, Appendino: “Problema non è ...

Sondaggi politici - il M5s supera il Pd - Giuseppe Conte leader con più fiducia : Un Sondaggio dell'Istituto Ixè per Cartabianca ha registrato i principali movimenti all'interno dell'elettorato dopo una settimana caratterizzata da diversi scontri in merito alla manovra economica del governo. Il M5s sorpassa il Partito Democratico dopo diverse settimane in cui i dem avevano attratto una quota di elettorato maggiore rispetto ai pentastellati.Continua a leggere

Giorgia Meloni : "Chi va con Renzi è irresponsabile. Salvini leader? Oggi ha più voti - vediamo se la prossima volta vince le primarie" : “Oggi Salvini è, senza timore di smentita, il leader del partito che all’interno della coalizione, prende più voti. Noi del centrodestra abbiamo sempre fatto le primarie e Salvini l’ultima volta ha vinto. La prossima volta, vediamo chi le vince”. Giorgia Meloni interviene a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 all’indomani della manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni e ...

Durissimo scontro Salvini-Conte - il leader leghista “Mai più bambini rubati alle mamme e ai al papà - al governo chi ha le mani sporche di sangue” - la risposta del Premier “Stia zitto” : Dal palco di Roma Salvini non ha risparmiato nessuno. Davanti a circa 200 mila fan ha attaccato duramente il governo e in particolare il suo Premier, Giuseppe Conte. Matteo Salvini a Roma è stato l’autore di due interventi, il primo d’apertura alla manifestazione del centrodestra unito che ha visto la partecipazione di gente proveniente da tutte le regioni d’Italia e poi di chiusura intorno alle 17. Proprio il suo ultimo intervento è ...

Centrodestra - Berlusconi : “Salvini è il leader perché prende più voti”. Poi la critica a Carfagna : “Giusto andare in piazza uniti” : Ora Silvio Berlusconi diventa scudiero del Centrodestra unito, tanto da riconoscere la leadership di Matteo Salvini perché “prende più voti” e da tradire un certo fastidio per le dichiarazioni di Mara Carfagna e di chi come la deputata ha invitato a prendere le distanze dalla piazza di sabato per le infiltrazioni neofasciste. “È giusto andare in piazza“, ha detto Berlusconi passeggiando tra gli stand di Eurochocolate, nel ...

Usa - morto il leader dem Cummings : era uno dei più fermi oppositori di Trump in Congresso : Lutto nel Congresso Usa. È morto a Baltimora all’età di 68 anni il deputato democratico Elijah Cummings. Figlio di una famiglia di mezzadri afroamericana, Cummings era diventato una delle voci più critiche di Donald Trump e attualmente guidava la commissione vigilanza della Camera, una di quelle coinvolte nell'indagine per l'impeachment del presidente.Continua a leggere

Sondaggi Emg Acqua : Salvini più consensi di Conte - fiducia nel leader leghista al 40 % : Secondo un nuovo Sondaggio politico la Lega sarebbe il primo partito italiano con il 32,7% e Matteo Salvini sarebbe il leader politico che riscuote più consensi, superando anche il premier Giuseppe Conte. Il Sondaggio, effettuato da Emg Acqua per conto della trasmissione tv Agorà, fotografa dunque la situazione dei principali partiti italiani e delle personalità politiche più apprezzate. Salvini il più apprezzato Nonostante la crisi di governo ...