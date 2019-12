Hugh Jackman si tuffa nelle acque di New York per la moglie Debora-Lee Furness

forzazzurri

(Di martedì 3 dicembre 2019)non ha mai nascosto la sua irrompente fisicità, né tanto meno si è mai tirato indietro dall’allenarsi in maniera continua e prolungata, questa sua assiduità lo rende uno degli attori più avvenenti del panorama cinematografico hollywoodiano. Non stupisce, quindi, che l’interprete di Wolverine abbia compiuto un gesto a dir poco bizzarro, folle, mosso non da un copione bensì dall’amore per laLee. Il tuffodi NewIl 30 novembre, infatti, è stato il compleanno dell’attrice-Leedel noto attore australiano che ha compiuto 64 anni, i due infatti hanno 13 anni di differenza. Per festeggiare questa giornata, i due hanno deciso di concedersi qualche ora in riva al mare, approfittando del freddo sole invernale, ma preso dall’entusiasmosi è gettato tra le onde gelide ...

