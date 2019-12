Hotel Rigopiano | 22 archiviazioni per la tragedia | tre ex governatori e altri 19 indagati

Archiviazione per 22 indagati nell'inchiesta sull' Hotel Rigopiano : Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l' Archiviazione di 22 indagati dell'inchiesta principale sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano , travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. Il provvedimento, riguarda, anche gli ex presidenti della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, Ottaviano Del Turco, e Gianni Chiodi. "Non si ritiene che gli elementi investigativi indicati negli atti di opposizione (in ...

Rigopiano - archiviazione per i 22 indagati : anche gli ex governatori abruzzesi. Nell' Hotel 29 morti : Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l' archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), avvenuto il...

Rigopiano - 22 archiviazioni per la tragedia dell' Hotel : anche gli ex governatori abruzzesi : Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), avvenuto il...

Rigopiano - all’asta vini e mobili dell’Hotel della sciagura. Familiari vittime : “Macabra gara per la cantina della morte” : vini, quadri, mobili e arredi della spa. Gli oggetti del Rigopiano scampati al disastro sono finiti all’asta per pagare i debiti dell’albergo. Non senza reazioni da parte dei Familiari delle vittime. Sul sito Aste Giudiziarie è stato pubblicata l’offerta per acquistare i resti dell’albergo travolto dalla valanga che tre anni fa ha ucciso 29 persone, tra clienti e dipendenti. L’asta è andata deserta tranne per il ...