‘Ho perso due falange della mano…’ | da Mara Venier l’incidente sul lavoro | il dramma di

kontrokultura

(Di martedì 3 dicembre 2019) Gianna Nannini ospite a Domenica In diQualche giorno fa, anche se è stata interrotta dallo speciale dedicato al Papa, Gianna Nannini è stata ospite a Domenica In di. La nota cantante che da anni vive a Londra con la figlia e la sua compagna, in occasione dell’uscita del nuovo album … L'articolo ‘Hoduemano…’: dal’incidente sul, ildi Gianna Nannini FOTO proviene da KontroKultura.

iama_kiwi : @scrivodizain mamma ho perso l’aereo, titanic - nicolettagiust1 : RT @AlessioViscardi: Sono stato a Rigopiano, ho visto il dolore di chi ha perso figli, mogli e fidanzati sotto un mare di neve. Queste arch… - chiara4522 : RT @arawynshope: Ho scoperto che la ragazza che non c'è più era di Taranto, la mia città d'origine e la cosa fa ancora più male.Non c'è per… -