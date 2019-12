“Hai disonorato mia figlia | ora la sposi” Denunciato un papà

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Undi 40 anni è statocon l’accusa di costrizione al matrimonio dopo aver aggredito il compagno di scuola della16enne. Il ragazzo, secondo l’uomo, era reo di aver “” lain quanto pochi giorni prima avevano avuto un rapporto sessuale. Uomoper costrizione al matrimonio La vicenda in questione ha avuto luogo a Modena dove un 40enne si sarebbe presentato davanti alla scuola delladi 16 anni per aggredire un coetaneo di quest’ultima. L’uomo aveva scoperto, attraverso il telefono cellulare, che i due ragazzi avevano avuto nei giorni precedenti un rapporto sessuale. Secondo ildella ragazza, il 16enne avrebbe “” la, per poi aggiungere che avrebbe dovuto sposarla in quanto nessuno avrebbe più voluto la ragazza in moglie “perché non più vergine”. Le ...

MediasetTgcom24 : Modena, 'Hai disonorato mia figlia, ora la devi sposare': denunciato #codicerosso - HuffPostItalia : 'Hai disonorato mia figlia, ora la sposi': denunciato un padre a Modena - infoitinterno : Fa sesso con la compagna di scuola di sedici anni. Il padre lo aggredisce: «Hai disonorato mia figlia, ora la sposi» -