Grossa esplosione in uno stabilimento industriale in Sudan | almeno 23 morti e 130 feriti

(Di martedì 3 dicembre 2019) È di23e 130il bilancio dellaavvenuta oggi in una fabbrica di piastrelle nella capitaleese Khartum. Lo riferisce il governoese in una nota, secondo cui il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare ancora dal momento che moltiversano in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate nell’incendio seguito all’. L’incendio è divampato a causa dell’di un camion cisterna (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).L'articoloin unoin23e 130a Khartum FOTO Meteo Web.