kontrokultura

(Di martedì 3 dicembre 2019) Graveper l’ex calciatore dellaAntonio Cabrini Qualche giorno fa l’ex calciatore dellaAntonio Cabrini è stato colpito da un. Purtroppo aldel mondo nel 1982 è venuto a mancare il padre Vittorio. Quest’ultimo abitava da tempo in provincia di Cremona ed era uno stimato agricoltore. L’uomo viveva insieme … L'articoloper la: lodell’exproviene da KontroKultura.

antonella4468 : RT @KontroKulturaa: Gravissimo lutto per la Juventus: lo straziante addio dell'ex campione bianconero [FOTO] - - KontroKulturaa : Gravissimo lutto per la Juventus: lo straziante addio dell'ex campione bianconero [FOTO] - - infoitcultura : Gravissimo lutto per Mara Venier a poche ore da Domenica In: ‘E’ mancato nella notte…’ [FOTO] -