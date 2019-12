Grande Fratello Vip | la Rusic è la prima inquilina ufficiale

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il 7 gennaio del prossimo anno prenderà il via la quarta edizione delVip, il programma dove i volti celebri decidono di entrare nella casa più spiata d'Italia. Quest'anno per lavolta sarà condotto da Alfonso Signorini che nel recente passato, per tre edizioni consecutive, ha affiancato Ilary Blasi nel ruolo di opinionista. Questa volta il direttore di ''Chi'' sarà al timone del reality, coadiuvato da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo e Wanda Nara, già opinionista sportiva a Tiki Taka, moglie e procuratrice dell'ex attaccante dell'Inter, Mauro Icardi. Primo nomeCon l'avvicinarsi di gennaio i rumors sul cast si stanno intensificando ed è venuto fuori il primo nomefornito dall'account social del reality. Si tratta dell'attrice e produttrice cinematografica Rita, più nota come Rita Cecchi Gori in quanto ex moglie di Vittorio. La diretta ...

