Gran Bretagna | per i turisti europei potrebbero servire passaporto e visto elettronico

Per andare in Gran Bretagna serviranno passaporto e visto elettronico : I varchi all’aeroporto di Stansted, Londra (foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) Viaggiare in Gran Bretagna sarà un po’ più complesso. Se al momento per i cittadini europei è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, dopo l’uscita del paese dall’Unione europea sarà obbligatorio il passaporto e anche un visto elettronico sul modello dell’Esta, l’Electronic System for Travel Authorization statunitense. Certo, ...

Spagna in finale di Davis con il Canada - battuta la Gran Bretagna : Il doppio premia la Spagna che supera la Gran Bretagna e sfidera' il Canada, che ha battuto la Russia, nella finale della Coppa Davis 2019

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : la Spagna batte la Gran Bretagna nel doppio e raggiunge in finale il Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. La Spagna ora affronterà il Canada in una finale davvero bellissima. FINISCE QUI! La Spagna vola in finale con un doppio tie-break, trascinata da un Grandissimo Rafael Nadal. Bravo anche a Lopez nel finale con i due punti decisivi. 10-8 LA Spagna E’ IN finale DI Coppa Davis! Decisiva la prima vincente di Lopez. 9-8 Lopez regala il ...

Coppa Davis – La Spagna raggiunge il Canada in finale : doppio decisivo - Nadal e Lopez piegano la Gran Bretagna : Nadal e Lopez portano la Spagna in finale in Coppa Davis: Gran Bretagna ko in semifinale E’ la Spagna la seconda finalista della nuova Coppa Davis: nulla ha potuto la Gran Bretagna, sconfitta nel doppio. Dopo un pareggio nei match singolari, con Edmund k ha mandato al tappeto Lopez col punteggio di 6-3, 7-6 e la vittoria di Nadal contro Evans per 4-6, 0-6, è stato il doppio di questa sera a decidere il successo finale. Murray e ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 7-6 5-6 - grande battaglia nel 2°set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 La Gran Bretagna conquista il game e si assicura il tie-break 40-0 Lopez spara ancora fuori il dritto. 15-0 Brutto errore di dritto per Lopez. 5-5 Skupski sbaglia il dritto e la Spagna pareggia. 40-30 Gran prima di Lopez. 30-30 Pazzesco salvataggio di Murray, che in allungo trova l’incrocio delle righe. 15-15 Servizio di Lopez e chiusura di Nadal. 0-15 Subito lo smash di Skupski. 4-5 ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 7-6 1-2 - primo set agli spagnoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Murray chiude con lo smash. Gran Bretagna che resta avanti. 40-15 Ottima chiusura di Skupski. 30-15 Murray sbaglia una clamorosa volèe. 30-0 Splendida volèe di Murray. 1-1 La Spagna chiude un game complicato. A-40 Prima vincente di Lopez. 40-40 Super risposta di Skupski. 40-30 Nadal chiude con la volèe di rovescio. 30-15 Smash di Murray. 30-0 Altro ace di Lopez. 15-0 Ace di Lopez. 0-1 Il ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 7-6 - primo set agli spagnoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace di Murray. Si riparte con Jamie Murray al servizio. 7-6 LA SPAGNA VINCE IL primo SET AL TIE-BREAK! 7-3 PASSANTE DI NADAL! 6-3 Servizio di Lopez e smash di Nadal. 5-3 Murray cambia di colpo lato e chiude con una bella volèe. 5-2 Passante centrale di Lopez che tocca la riga di fondo. 4-2 Ottima prima di Murray. 4-1 Servizio vincente di Nadal. 3-1 Lopez chiude benissimo a rete. 2-1 ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 5-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Altra ottima chiusura a rete dei britannici. 30-0 Splendida volèe di Murray. 5-4 Altro game a zero per la Spagna. 40-0 Servizio vincente di Lopez. 15-0 Sbaglia la risposta Murray. 4-4 Game a zero per i britannici. 30-0 Sbaglia il dritto Lopez. 4-3 Game a zero degli spagnoli. 30-0 Servizio vincente di Lopez. 3-3 Murray tiene il servizio. 40-0 Ace di Murray. 30-0 Sbaglia il passante ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 3-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Murray. 30-0 Sbaglia il passante Lopez. 3-2 Lopez e Nadal chiudono il game. 40-15 Pazzesca difesa dei britannici, ma alla fine chiude Nadal a rete. 30-15 Nadal chiude al secondo smash. 2-2 Dopo oltre dieci minuti la Gran Bretagna chiude il game. A-40 Prima vincente di Skupski. 40-40 Murray annulla tutto a rete. 40-A Palla break per la Spagna. Nadal sfonda con il rovescio. 40-40 ...

Coppa Davis 2019 : Nadal pareggia il conto e sconfigge Evans in due set. Semifinale contro la Gran Bretagna decisa dal doppio : Rafael Nadal non perdona e consente alla Spagna di ritornare a galla nella Semifinale di Coppa Davis 2019 a Madrid contro la Gran Bretagna. Il n.1 del mondo è riuscito a riportare sul punteggio di parità la sfida della Caja Magica contro i britannici, dopo che i tennisti di “Sua Maestà” si erano imposti nel primo incontro grazie a Kyle Edmund, vittorioso per 6-3 7-6 (3) contro Feliciano Lopez. Il fuoriclasse nativo di Manacor ha, ...