Governo | Conte | “Crisi di maggioranza? Ricostruzioni fantasiose | con Di Maio ottimi

Formigli analizza il discorso di Conte : ‘Applaude tutto il Governo tranne Di Maio’ : Continua a suscitare commenti e polemiche il doppio discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pronunciato lunedì 2 dicembre prima alla Camera e poi in Senato per fornire la sua versione dei fatti sul caso Mes. Il rinnovo del trattato con l’Ue sul Fondo Salva Stati spacca infatti forze politiche e Paese. Da una parte ci sono le opposizioni di centrodestra, guidate da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che gridano all’alto tradimento e ...

Matteo Salvini - sfida terminale a Conte : "Se ci fosse un Governo che risponde al popolo..." : "Se ci fosse un governo che risponde al popolo". Matteo Salvini, da Anversa, parla del Mes e della ipotesi di un veto dell'Italia a livello europeo. Strada percorribile, suggerisce il leader della Lega, solo se a Palazzo Chigi ci fosse una compagine sovranista e più attenta alle richieste degli elet

Conte-Di Maio - il Governo ora trema : Il dato politico più interessante emerso nella giornata ieri con chiarezza è il rafforzamento dell'asse fra il premier, Giuseppe Conte, e il Pd. Nel pomeriggio, dopo il discorso nel...

Paragone : "Conte? Discorso da amministratore condominio. Cade il Governo? Magari..." : Il resoconto del Premier Conte sul Mes non ha convinto le opposizioni e neanche Gianluigi Paragone che, almeno teoricamente, fa ancora parte del più grande partito di maggioranza: "Io resto contrario a qualsiasi riforma del Mes. Già non mi piaceva il primo... Io sono stato eletto con una forza il cui programma prevedeva la liquidazione del Mes. È inutile che stiamo qui ad abbellire... per fortuna tocca al Parlamento e ognuno sarà ...

Mes - frizioni tra Conte e Di Maio : preoccupa la tenuta del Governo : Sempre più in bilico i rapporti tra premier e M5S. Il Pd invoca «responsabilità e buonsenso», intanto il Movimento prepara una risoluzione. In attesa dell’Eurogruppo del 4 dicembre

Crisi di Governo - non solo Mes : il Conte bis appeso ai veti incrociati : Mentre la maggioranza di Governo litiga sul Salva Stati la banca Popolare di Bari vede 21mila clienti esposti al bail-in. È...

Governo - Conte : “Serve un cronoprogramma. Auspico M5s-Pd si diano un’ampia traiettoria. Le sardine? Una fantastica partecipazione” : Al Governo “manca un cronoprogramma“. Reduce dal dibattito in Parlamento sul Meccanismo europeo di stabilità, il premier Giuseppe Conte alla presentazione di Photoansa 2019 analizza lo stato di forma del suo esecutivo. Le polemiche interne non sono mancate, man mano che la manovra è entrata nel vivo, ma il presidente del consiglio auspica che “le forze che sostengono questa maggioranza possano darsi una traiettoria ben ...

Ue : Conte - ‘Di Maio risentito? Governo determinato a migliorare Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Screzi con Luigi Di Maio sul Mes? “Ma perché, scusate? Assolutamente no, stiamo facendo un percorso, il tema era che non c’è stata nessuna segretezza, chi mi ha accusato di alto tradimento ha detto il falso ancora una volta, tutto qui”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Madama.“Per quanto riguarda il fatto del negoziato – aggiunge – fino a quando non si ...

Governo : Le Iene a Conte - ‘mostri fattura’ - premier ‘io trasparente’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Non mi sono opposto, sono trasparente. Ma è una partita che dovete giocare con il Garante”. Il premier Giuseppe Conte risponde così in un servizio de Le Iene in cui gli vIene chiesto di mostrare una fattura del 2002 quando il presidente del Consiglio e l’avvocato Guido Alpa vennero incaricati di difendere l’Autorità garante della Privacy in una causa con la Rai. La vicenda venne sollevata ...

Governo : Le Iene a Conte - ‘mostri fattura’ - premier ‘io trasparente’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Non mi sono opposto, sono trasparente. Ma è una partita che dovete giocare con il Garante”. Il premier Giuseppe Conte risponde così in un servizio de Le Iene in cui gli vIene chiesto di mostrare una fattura del 2002 quando il presidente del Consiglio e l’avvocato Guido Alpa vennero incaricati di difendere l’Autorità garante della Privacy in una causa con la Rai. La vicenda venne ...

Luigi Di Maio non applaude Conte alla Camera poi non va al Senato : sul Mes cade il Governo? : Prima non applaude il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, poi Luigi Di Maio diserta il bis al Senato e si asserraglia alla Farnesina per una riunione con i ministri del Movimento 5 Stelle. Sul Mes rischia di crollare tutto l'impianto della maggioranza, dopo un tesissimo summit domenicale a Palaz

Fondo Salva-stati - Salvini replica a Conte in Senato : “Nei banchi del Governo qualcuno mente” : “Non rispondo agli insulti, rispondo con il lavoro. Mi dispiace per lei perché chi vive di insulti vive male”. Matteo Salvini e Giuseppe Conte di nuovo faccia a faccia in Senato dopo la crisi di governo di agosto scorso. Il Senatore del Carroccio, quasi quattro mesi dopo aver fatto cadere il governo gialloverde, ha affrontato in Aula il presidente del Consiglio dopo l’informativa sulla riforma del Fondo Salva-stati. ...

Mes - Conte all'attacco : «Tutti i ministri del precedente Governo sapevano». Salvini : a rischio risparmi degli italiani : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Mes - Luigi Di Maio e il retroscena sullo scontro con Conte e Gualtieri : "Il Governo deve farsi da parte" : Da una parte Luigi Di Maio, dall'altra Roberto Gualtieri. In mezzo, il Mes, il premier Giuseppe Conte e la tenuta del governo. Il retroscena del Corriere della Sera dal vertice di domenica sera a Palazzo Chigi sul fondo salva-Stati fa emergere nervi tesi, anzi tesissimi. Di Maio deve tenere insieme