Gossip News | Primo nome ufficiale del GF VIP | Chiara Ferragni risponde per le rime

velvetgossip

(Di martedì 3 dicembre 2019) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo delconcorrentede “Il Grande Fratello Vip”, die la sua replica al Codacons, di Beatrice Valli in dolce attesa e di Ronaldo e quell’assenza importante… GRANDE FRATELLO VIP: Udite, udite, abemusm! Ebbene è arrivata l’ufficialità sulconcorrente della prossima edizione de “Il Grande Fratello Vip” capitanata da Alfonso Signorini, al cui seguito troveremo Wanda Nara e Pupo. La prima concorrente è una donna ed la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori: Rita Rusic! La nota produttrice del mondo musicale e cinematografico si presterà alla reclusione forzata nella casa più famosa di Italia. In bocca al lupo!: Ieri vi abbiamo raccontato del comunicato stampa emanato dal ...

GossipNews_it : Selvaggia Lucarelli, rivelazione inedita: 'Il 4 dicembre di 26 anni non sono morta per miracolo'. Ecco cosa accadde… - avalbruccioli : RT @WeLoveScialpi: #Scialpi torna 'etero' con #JaneAlexander nel nuovo #video! Ascolta il #newsingle di #Scialpi #Shalpy 'PIAZZA RONDANINI… - scialpifans : RT @WeLoveScialpi: #Scialpi torna 'etero' con #JaneAlexander nel nuovo #video! Ascolta il #newsingle di #Scialpi #Shalpy 'PIAZZA RONDANINI… -