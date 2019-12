Gli adolescenti italiani non sanno leggere | una strage di cultura che ha portato l’Italia

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Gli studentiquindicenni ‘bocciati’ in Lettura. Non in matematica, non in fisica applicata, non in biotecnologia, ma in lettura. Ovvero le basi della. L’allarme è stato lanciato dopo l’ultimo rapporto Ocse-Pisa (Programme for International Student Assessment) relativo al 2018, che prende in esame i risultati scolastici dei ragazzi di 79 Paesi, di cui 37 aderenti all’Ocse. Gli studentiin lettura ottengono un punteggio di 476, posizionandosi tra il 23° e il 29° posto tra i paesi Ocse. Il punteggio è molto simile a quello di Svizzera, Lettonia, Ungheria, Lituania, Islanda e Israele. Sono invece le province cinesi di Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang e Singapore ad ottenere un punteggio medio superiore a quello di tutti i paesi che hanno partecipato al Programma. Hanno partecipato alla prova 11.785 studenti quindicenni, ...

Agenzia_Ansa : Non è amore se... Guida per gli adolescenti. Come costruire una relazione sana da giovani #25novembre… - GioTanner : RT @GiuliaMengolini: Come volevasi dimostrare: per gli adolescenti che osannano #Skioffi, il nemico sono le femministe, considerate «ignora… - PLeggera : RT @OKLaSalute: Un imponente studio britannico dimostra quali siano le conseguenze sugli adolescenti di un uso smodato degli smartphone ??… -