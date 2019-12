Gli addobbi di Natale di Melania sono adorabili | ma quel cappotto è ridicolo

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Nell’annuale video natalizio diffuso dalla White House,Trump si aggira disinvolta tra i corridoi addobbati con alberi e luci. È lei la padrona di casa. Traspare dalle sue movenze, dal suo sguardo, dal suo outfit. Come padrona di casa, non sarebbe però tra le più ospitali e a testimoniarlo è un dettaglio scelto per il suo look total white: il, che il Washington Post definisce, senza giri di parole, “”. “In un video che ha lo scopo di celebrare il calore e l’accoglienza delle festività natalizie,semplice capo trasuda freddezza e disprezzo”, si legge in un articolo di commento pubblicato sul sito americano e firmato dalla critica Robin Givhan.Ilpoggiato sulle spalle è un cliché utilizzato per permettere di mostrare l’intero outfit, attentamente ...

