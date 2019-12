Giulio Regeni | si insedia la commissione d’inchiesta parlamentare | Erasmo Palazzotto

Nuoro - l’ambasciatore egiziano : “Risponderemo alle domande degli studenti su Giulio Regeni” : L'ambasciatore egiziano in Italia Hisham Mohamed Moustafa Badr ha dichiarato di “essere disponibile a rispondere alle domande su tutti i temi”, compresa la morte di Giulio Regeni, quando domani mattina incontrerà gli studenti del liceo Galileo Galilei di Macomer, ai quali la dirigente scolastica aveva chiesto di non porre domande sul rapimento, la tortura e l'omicidio del ricercatore italiano.Continua a leggere

Nuoro - l’ambasciatore egiziano in visita alla scuola. La preside vieta domande su Giulio Regeni : L'ambasciatore Hisham Mohamed Moustafa Badr mercoledì terrà un incontro con gli studenti del Liceo Galileo Galilei di Macomer, in provincia di Nuoro: ai ragazzi e alle ragazze tuttavia sarebbe stato chiesto di non interrogare il diplomatico sulla morte di Giulio Regeni. Uno studente ha dichiarato a Fanpage.it: "Le domande che vorremo fare dovranno essere approvate dalla preside".Continua a leggere

Riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sul caso Regeni. Di Maio : "Massimo impegno per Giulio" : Dopo un anno Riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sull’omicidio Regeni. Il procuratore generale egiziano Hamada al Sawi - a quanto apprende l’Ansa - ha infatti invitato il procuratore capo di Roma ad un incontro al Cairo “al fine di confermare la volontà di fare progressi nel campo della cooperazione giudiziaria tra i due Paesi nelle indagini sul caso Regeni”, si legge nella lettera.La ripresa del ...

Di Maio ai genitori di Giulio Regeni : "Massima pressione sull'Egitto" : "Serve un cambio di passo perché lo stallo non è più tollerabile". Con queste parole il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha assicurato il massimo impegno ai genitori di Giulio Regeni per accertare la verità sull'uccisione del loro figlio ricercatore nel 2016 al Cairo. Per ora, però, di ritiro dell'ambasciatore italiano non se ne parla. Nell'agosto 2018, quando era ministro dello Sviluppo economico, Di Maio era ...