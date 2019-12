Giovanni Bertini morto a 68 anni L’ex calciatore di Roma | Fiorentina | Ascoli e Benevento

Sla - morto l’ex difensore del Benevento Giovanni Bertini : Tempo di lettura: 1 minutoRoma – E’ morto questa mattina all’età di 68 anni l’ex giallorosso Giovanni Bertini . Ex difensore , ha vestito la maglia del Benevento tra il 1980 e il 1982 chiudendo la carriera nel Sannio con 41 presenze complessive. Bertini è scomparso a causa della Sla, malattia terribile che gli fu diagnosticata nel 2016. In carriera ha vestito le maglie di Roma, Arezzo, Taranto, Ascoli, Fiorentina e ...

Calcio - addio a Giovanni Bertini : aveva la Sla : È morto a Roma il calciatore Giovanni Bertini. L'atleta, malato di Sla, è deceduto in una clinica. Conosciuto come "Giovannone", fu difensore nelle squadre della Roma, della Fiorentina, dell'Ascoli, del Catania e del Benevento. Calciatore e opinionista tv Nato nel gennaio del 1951, Bertini giocò come difensore negli anni '70 per poi partecipare come opinionista in alcune trasmissioni televisive. Nel giugno 2016 gli venne ...